Estos barrios no tendrán luz este jueves 27 de agosto en Bogotá: conozca las zonas

Con el propósito de adelantar labores rutinarias de mantenimiento, modernización y adecuación técnica en las redes de distribución de energía eléctrica, la empresa Enel Colombia anunció suspensiones programadas del servicio de luz para este jueves 27 de agosto de 2026.

Las intervenciones operativas impactarán temporalmente a miles de usuarios distribuidos en al menos ocho localidades del distrito capital y en diversos sectores urbanos y rurales de los municipios conurbados de Soacha y Chía.

Según los cronogramas oficiales emitidos por la entidad prestadora de servicios, los cortes en la capital del país afectarán puntos específicos de Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Suba y Usaquén.

Estas suspensiones tendrán una duración variable dependiendo del tipo de mantenimiento requerido, abarcando franjas horarias desde las 7:30 a. m. hasta pasadas las 5:30 p. m. en las jornadas más prolongadas.

Estos barrios tendrán suspensión de luz hoy

En el sur de la ciudad, en la localidad de Bosa, los trabajos se concentrarán en los barrios Andalucía II (de la calle 59 Sur a la 61 Sur entre carreras 76 y 78), Escocia (carrera 85 a 87 entre calles 56 Sur y 58 Sur) y San Antonio, afectando la prestación del servicio durante bloques entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Asimismo, en Ciudad Bolívar, el barrio El Ensueño presentará suspensión temporal de 8:15 a. m. a 1:30 p. m.

Para el caso de Kennedy, una de las localidades con mayor número de intervenciones, se contemplan suspensiones en Ciudad Techo II (7:30 a. m. a 4:00 p. m.), El Rubí (8:45 a. m. a 4:45 p. m.), además de Ciudad Kennedy Oriental y Pío XII durante la tarde.

En Puente Aranda, los operarios de la compañía adelantarán mantenimientos de infraestructura de más de nueve horas continuas en barrios tradicionales como Comuneros, La Trinidad y San Rafael Industrial. En Rafael Uribe Uribe, el barrio Marruecos estará sin servicio desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

En la zona norte y el centro internacional, los técnicos estarán desplegados en Chapinero, específicamente en el barrio Chicó Norte (carrera 12 a 15 entre calles 92 y 95) de 8:15 a. m. a 5:00 p. m.; en Usaquén, en el barrio Santa Bibiana (calle 104 a 106 con carrera 20 a 22) de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.; y en Suba, abarcando sectores de Niza Sur durante la mañana y San Cayetano en el transcurso de la tarde.

Afectaciones en la sabana de Bogotá: Soacha y Chía

La interrupción de la energía eléctrica no se limitará al casco urbano de Bogotá. En el municipio de Soacha, las labores técnicas se concentrarán principalmente en el área rural. El barrio Chacua, junto a los sectores de La Arenera, Quiba Baja y la vereda Fusunga, experimentarán cortes entre las 8:00 a. m. y las 5:30 p. m.

Por su parte, en el municipio de Chía, la suspensión será de carácter extenso y continuo de 12 horas, desde las 5:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Las zonas afectadas corresponden mayoritariamente a la vereda Yerbabuena y sus conjuntos residenciales aledaños, incluyendo Altos de Yerbabuena, San José Yerbabuena, Rincón de Yerbabuena y Lagos de Yerbabuena.