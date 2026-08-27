CANAL RCN
Internacional

El conocido “maestro de las fugas”, que escapó cuatro veces de prisión, fue recapturado en España

De nacionalidad albanesa, Toma Taulant ha utilizado objetos comunes en sus planes de fuga de cárceles europeas.

Foto: Policía Española
Foto: Policía Española

Noticias RCN

AFP

agosto 27 de 2026
06:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con sábanas anudadas para formar una soga, barrotes serrados y una escalera hecha con palos de escoba, Toma Taulant logró lo que parecía imposible: escapar de la cárcel de máxima seguridad Opera, de Milán.

El episodio ocurrió en diciembre pasado y alimentó el mito del ciudadano albanés conocido como el "Maestro de las fugas" (o "mago della fuga" en Italia), un criminal que debía estar preso hasta 2048, pero ha logrado fugarse de cuatro cárceles.

Dos túneles fueron hallados cerca de las cárceles de Calarcá, Quindío, e Ibagué
RELACIONADO

Dos túneles fueron hallados cerca de las cárceles de Calarcá, Quindío, e Ibagué

Taulant se resistió al arresto: él y sus acompañantes agredieron a la Policía en el norte de España

Su racha, sin embargo, terminó en un violento operativo en el noreste de España. Agentes de la Policía Nacional localizaron y arrestaron al prófugo de iniciales T. T. en un barrio de Tarragona.

Durante el procedimiento, la Policía lidió con agresiones físicas. El sospechoso y sus acompañantes arremetieron contra las fuerzas de seguridad, dejando a dos oficiales heridos antes de ser reducido.

Durante el registro posterior a la captura, los efectivos policiales incautaron documentación falsa, al igual, que dos billetes de 500 euros. Un juez ordenó su ingreso en prisión provisional sin derecho a fianza, en donde espera a ser extraditado a territorio italiano, bajo el amparo de una orden europea de detención.

Por un hueco se habría fugado un preso de una cárcel de máxima seguridad en Itagüí
RELACIONADO

Por un hueco se habría fugado un preso de una cárcel de máxima seguridad en Itagüí

Las cárceles de las que ha logrado escapar el llamado "Maestro de las fugas"

El historial delictivo de Taulant abarca evasiones de alto perfil en los penales italianos de Terni y Parma —de donde escapó en 2013 mediante un método similar al empleado en Milán, según detalló el periódico Corriere della Sera—, además de un célebre escape en Bélgica, donde logró superar los muros perimetrales valiéndose de una pirámide humana.

"Parece de película, pero a veces la realidad supera la ficción", destacó la Policía Nacional en el comunicado donde dio a conocer los detalles del arresto concretado el miércoles 26 de agosto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

China

Impactante: rescatan con una retroexcavadora a una adulta mayor en Nepal

Estados Unidos

EE. UU. ofrece ayuda tras mortales inundaciones en Nepal

Pakistán

Un aire habría provocado el incendio que mató a 14 bebés recién nacidos en un hospital de Pakistán

Otras Noticias

Reforma pensional

Reforma Pensional en Colombia: Estos trabajadores pagarán más al mes

A estos trabajadores les subirían sus aportes con la reciente norma.

Atlético Nacional

Atlético Nacional ganó su primer juego como local: Marlos Moreno fue figura

El cuadro antioqueño jugó su primer juego como local en la presente Liga Betplay y venció a Cali 2 goles a 1.

Animales

Trasladan a Bogotá 32 animales rescatados en Quibdó tras terremoto

Horóscopo

Horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto: decisiones antes del eclipse

Cuidado personal

Trabajo remoto: ¿quién responde si ocurre un accidente laboral en casa?