El conocido “maestro de las fugas”, que escapó cuatro veces de prisión, fue recapturado en España

Con sábanas anudadas para formar una soga, barrotes serrados y una escalera hecha con palos de escoba, Toma Taulant logró lo que parecía imposible: escapar de la cárcel de máxima seguridad Opera, de Milán.

El episodio ocurrió en diciembre pasado y alimentó el mito del ciudadano albanés conocido como el "Maestro de las fugas" (o "mago della fuga" en Italia), un criminal que debía estar preso hasta 2048, pero ha logrado fugarse de cuatro cárceles.

Taulant se resistió al arresto: él y sus acompañantes agredieron a la Policía en el norte de España

Su racha, sin embargo, terminó en un violento operativo en el noreste de España. Agentes de la Policía Nacional localizaron y arrestaron al prófugo de iniciales T. T. en un barrio de Tarragona.

Durante el procedimiento, la Policía lidió con agresiones físicas. El sospechoso y sus acompañantes arremetieron contra las fuerzas de seguridad, dejando a dos oficiales heridos antes de ser reducido.

Durante el registro posterior a la captura, los efectivos policiales incautaron documentación falsa, al igual, que dos billetes de 500 euros. Un juez ordenó su ingreso en prisión provisional sin derecho a fianza, en donde espera a ser extraditado a territorio italiano, bajo el amparo de una orden europea de detención.

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Las cárceles de las que ha logrado escapar el llamado "Maestro de las fugas"

El historial delictivo de Taulant abarca evasiones de alto perfil en los penales italianos de Terni y Parma —de donde escapó en 2013 mediante un método similar al empleado en Milán, según detalló el periódico Corriere della Sera—, además de un célebre escape en Bélgica, donde logró superar los muros perimetrales valiéndose de una pirámide humana.

"Parece de película, pero a veces la realidad supera la ficción", destacó la Policía Nacional en el comunicado donde dio a conocer los detalles del arresto concretado el miércoles 26 de agosto.