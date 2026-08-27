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Primera decisión en River Plate tras la eliminación ante Santa Fe en Sudamericana

El equipo argentino gastó millones de dólares en el último mercado de pases y quedó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final.

Independiente Santa Fe River Plate
FOTO: AFP

Ángel Ballén

agosto 27 de 2026
06:57 a. m.
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River Plate quedó eliminado de la Copa Sudamericana en la fase de octavos de final, tras caer en cobros desde el punto penal ante Independiente Santa Fe, por lo que cayó uno de los favoritos a quedarse con el título en el nuevo Metropolitano de Barranquilla, sede de la final.

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El equipo de Buenos Aires había invertido una gran cantidad de dinero en este mercado de fichajes y se quedó fuera de todas las competencias internacionales para 2026. Entre Thiago Almada, Ángel Correa, Mauro Arambarri, Tobías Andrada, Francisco Ortega y Rafael Santos Borré, gastaron más de 50 millones de dólares.

Ahora, la responsabilidad cayó sobre el técnico Eduardo 'Chacho' Coudet, quien nunca logró consolidar su idea de juego desde su llegada en marzo de este año. Tras la dura eliminación, se tomó la primera decisión sobre su futuro.

River Plate se queda sin DT

De acuerdo a lo informado por el periodista Gastón Edul, Coudet renunció a su puesto como técnico de River Plate. Según explicó, estaba esperando a que las directivas tomaran la decisión, pero tras la eliminación en el Monumental ante Santa Fe, él toma la decisión de dar un paso al costado.

Se espera que en el trascurso de este jueves se confirme oficialmente la salida del estratega de 51 años, quien regresó al fútbol argentino tras destacar un par de temporadas en la primera división de España. De momento, no hay rumores sobre un posible reemplazo.

Coudet no habló tras la eliminación de River Plate

Tras este partido, el 'Chacho' suspendió la conferencia de prensa de River Plate y no habló con la prensa, por lo que toma fuerza la versión sobre su renuncia al equipo 'Millonario'.

Además, medios argentinos reportaron que los jugadores tampoco hablaron con los periodistas en zona mixta, a excepción del portero Santiago Beltrán, quien a pesar de atajar tres penales, falló en su cobro y se convirtió en villano.

Solamente nos queda pedirle disculpas a la gente. De esto tenemos que salir si o si con Coudet. El respaldo al cuerpo técnico es total.

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