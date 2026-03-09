Caos en la movilidad por accidentes en la calle 26, Boyacá, autopista Norte y vía Cota: ¿qué está pasando?

La movilidad en Bogotá arrancó este lunes 9 de marzo con complicaciones en distintos puntos de la ciudad. Durante las primeras horas de la mañana se reportaron varios accidentes de tránsito y un vehículo varado que terminaron generando congestión en importantes corredores viales.

Las situaciones se registraron en la autopista Norte con calle 153, la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 81, la avenida Boyacá con calle 146B y la vía Bogotá-Cota con carrera 111.

Estas novedades ocurrieron en medio del inicio de la jornada laboral y académica, es decir, en hora pico.

¿Por qué hay trancones en Bogotá?

Uno de los primeros hechos reportados durante la mañana ocurrió a las 6:58 a. m. en la vía Bogotá-Cota con carrera 111, en la localidad de Suba. En este punto se registró un siniestro vial entre un automóvil y un peatón.

Tras el reporte, al lugar fueron enviadas unidades de Tránsito y una ambulancia para atender la situación y realizar el manejo del tráfico en este corredor que conecta a Bogotá con el municipio de Cota.

Minutos después, a las 7:03 a. m., se reportó otra emergencia vial en la avenida Boyacá con calle 146B, también en la localidad de Suba. En este caso se trató de un siniestro múltiple en el que estuvieron involucrados tres motociclistas.

Debido a la gravedad del hecho, al sitio llegaron unidades de Tránsito, ambulancias y personal del Cuerpo de Bomberos, quienes atendieron la emergencia mientras se adelantaban labores para controlar la congestión que comenzó a formarse en la zona.

La situación también generó complicaciones en el occidente de la ciudad. A las 7:06 a. m. se registró otro accidente en la avenida El Dorado o calle 26 con carrera 81, en la localidad de Fontibón.

En este punto ocurrió un choque entre una camioneta y un taxi en sentido occidente-oriente, uno de los corredores más transitados de la capital. Las autoridades asignaron una unidad de Tránsito para atender el caso y regular el flujo de vehículos mientras se realizaban las labores correspondientes.

A estas emergencias se sumó otra novedad reportada a las 7:09 a. m. en la autopista Norte con calle 153, en sentido norte-sur. Allí un vehículo escolar quedó varado en plena vía.

Para atender esta situación fueron enviadas una unidad de Tránsito y una grúa, encargadas de retirar el vehículo y restablecer la movilidad en el sector.

Recomendaciones para los conductores

Ante las complicaciones registradas en distintos puntos de la ciudad, las autoridades hicieron algunas recomendaciones para quienes se movilizan por Bogotá durante la jornada: