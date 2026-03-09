Así quedó la tarifa de pago de caja de compensación para trabajadores independientes en el país

Para el año 2026, el panorama de la seguridad social en Colombia ha experimentado ajustes significativos tras el incremento del salario mínimo y la actualización de la Unidad de Valor Tributario (UVT).

Uno de los temas que más genera dudas entre los trabajadores por cuenta propia es el costo de afiliación a las cajas de compensación familiar, un aporte que, si bien es voluntario para este sector, representa la puerta de entrada a subsidios de vivienda, recreación y educación.

El Gobierno Nacional ratificó para 2026 un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) de $1.750.905. Este valor es la base fundamental para el cálculo de todos los aportes parafiscales. Dado que los independientes deben cotizar sobre un Ingreso Base de Cotización (IBC) que corresponde, por lo general, al 40% de sus ingresos mensuales (sin que este sea inferior a un salario mínimo), el costo de la caja de compensación se ajusta proporcionalmente.

Tarifas de aporte: ¿Cuánto se debe pagar en caja de compensación?

A diferencia de los empleados dependientes, por quienes la empresa paga un 4%, los independientes tienen la facultad de elegir entre dos modalidades de aporte, dependiendo de los beneficios a los que deseen acceder:

Aporte Básico: 0,6% - Valor mensual de $10.505. (Base 1 SMMLV)

Aporte Pleno : 2,0% - Valor mensial de $35.018. (Base 1 SMMLV)

Aunque el aporte del 2% otorga acceso a casi todos los servicios, los trabajadores independientes no tienen derecho a recibir la cuota monetaria (el subsidio mensual en dinero por hijos o dependientes), beneficio que sigue siendo exclusivo de los trabajadores dependientes.

Requisitos y proceso de afiliación

Para que un independiente pueda realizar este pago a través de la planilla PILA, debe cumplir con ciertas condiciones de ley: