El ‘pabellón de los quemados’: los candidatos que no alcanzaron a llegar al Congreso

Las elecciones legislativas de este 8 de marzo dieron resultados sorpresivos y determinantes para el panorama político del país. Las consultas interpartidistas, por un lado, dejaron como figura a Paloma Valencia, y tuvieron a Juan Daniel Oviedo como la gran figura revelación.

Los nombres de Claudia López y Roy Barreras se sumaron a la carrera por la Presidencia y llegarán ambos a segunda vuelta, aunque con un respaldo notablemente menor que el de la candidata del uribismo.

En el Congreso, los resultados también dieron un giro para muchos candidatos con carreras de vieja data en el legislativo.

Los quemados más notables este 2026

Angélica Lozano y Katherine Miranda, de la Alianza Verde, no tuvieron lo necesario para continuar en el Congreso, a pesar de su discurso anticorrupción.

El exalcalde de Bogotá, ‘Lucho’ Garzón, tampoco pasó. Al igual que la figura del Polo Democrático y por años uno de los más influyentes en sectores progresistas, Jorge Robledo.

Sandra Ramírez, de Comunes, tampoco pasó, y otros candidatos como Lina Garrido, el cuestionado Richard Aguilar, Inti Asprilla, Juan Carlos Lozada, Julia Miranda, Carolina Arbeláez, Carlos Fernando Motoa, Alejandro Chacón, Berenice Bedoya y el exmagistrado del CNE, César Lorduy, también quedaron fuera.

El partido Creemos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y Oxígeno, de Ingrid Betancourt, también se quemaron.

A otro que no le alcanzó para regresar a las sillas del legislativo fue al expresidente Álvaro Uribe, quien se puso de 25 en la lista del Centro Democrático buscando acaparar más votos para su colectividad y abrirse nuevamente un espacio en el Senado. Sin embargo, el uribismo quedó como segunda fuerza con 17 curules.

Para algunos influencers tampoco fue suficiente la campaña en redes sociales.

Edwin Brito, conocido como ‘Pechy Players’, se quemó en su prematura carrera al Senado. La exseñorita Antioquia, Laura Gallego, polémica por sus declaraciones con apología a la violencia, también se quedó por fuera.

Miguel Polo Polo también perdió la carrera por la curul afro, que esta vez quedó en manos de Óscar Benavides, del Consejo Comunitario El Naranjo.

Abstención y fuerzas políticas

Actualmente, el censo electoral en Colombia es de 41.287.084 personas, de las cuales el 50,62% votó para Senado, 50,21% para Cámara y apenas el 20,12% en las consultas.

Las fuerzas políticas en el Congreso quedarían con mayorías para el Pacto Histórico, según el preconteo, con 25 curules.

A este le seguiría el Centro Democrático con 17, el Liberal con 13, el Conservador y el Verde con 11, el partido de La U con 9, Cambio Radical con 6, la coalición de Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad con 5 y Salvación Nacional con 3.

En la Cámara las cifras cambian un poco. El Centro Democrático obtuvo la mayor cantidad de votos, seguido del Liberal, el Conservador, La U, el Pacto Histórico y Cambio Radical.