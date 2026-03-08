La carta de Nicolás Maduro desde prisión que fue publicada por su hijo

Nicolás Maduro volvió a generar debate político luego de que su hijo, Nicolás Maduro Guerra, publicara en redes sociales una supuesta carta que habría sido escrita desde la cárcel en la que permanece recluido en Estados Unidos.

De acuerdo con la publicación difundida en plataformas digitales, el mensaje fue compartido en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En el texto, Maduro envió reflexiones dirigidas a sus seguidores e hizo referencia a la situación política y social de Venezuela.

Nicolás Maduro escribió carta desde la cárcel: el mensaje que difundió su hijo

Según el documento publicado por su hijo, Maduro envió un mensaje que mezcla referencias religiosas con ideas políticas. En el escrito, el venezolano habla sobre la fe como motor para enfrentar las dificultades del país.

Jesús nos enseñó: ‘Si tienen fe y no dudan, hasta pueden decirle a esa montaña: quítate y arrójate al mar, y así será’ (Mateo 21:21). Danos esa fe sincera y popular, para mover las montañas de dificultades que a veces nos frenan, y convertirlas en camino libre para nuestra patria, escribió Maduro desde prisión.

En uno de los apartados del texto cita un pasaje bíblico para ilustrar su reflexión. Allí menciona una enseñanza atribuida a Jesús sobre la fe capaz de “mover montañas”, la cual utiliza como metáfora para describir los desafíos que, según él, enfrenta el pueblo venezolano.

Además, el texto incluye referencias al libertador Simón Bolívar, a quien Maduro señala como una figura que inspiró la idea de un gobierno popular orientado a la justicia social.

Y Bolívar, en Angostura, nos mostró el camino de la acción: pidió un gobierno popular, justo y moral, que acabe con la opresión y traiga paz. Hoy el mismo Bolívar nos invita a votar y construir desde la comuna un gobierno donde reine la igualdad y la libertad.

RELACIONADO Hijo de Nicolás Maduro amenaza con la continuidad del chavismo en el poder de Venezuela

La publicación fue acompañada por un breve mensaje de Maduro Guerra, quien describió la carta como una “oración por la fe que mueve montañas y la acción que construye lo nuevo”, en alusión al contenido espiritual y político del escrito.

Que esta jornada, bendecida por Dios, sea muestra de nuestra fe firme y nuestra lucha de cada día. Unidos en Cristo, Bolívar y Chávez, haremos de Venezuela un hogar de amor, justicia y poder popular, mencionó.

Proceso judicial contra Nicolás Maduro avanza en Nueva York

Mientras la supuesta carta se difunde en redes sociales, el proceso judicial contra Nicolás Maduro continúa su curso en Estados Unidos.

El caso se tramita ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones más relevantes del sistema judicial estadounidense en procesos relacionados con crimen organizado internacional.

En el expediente, las autoridades norteamericanas le imputan delitos como narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos, conspiración para importar sustancias ilícitas y posesión de armamento de guerra.

Según el calendario del tribunal, una de las próximas audiencias clave está programada para el 26 de marzo de 2026 en un tribunal federal de Manhattan. Durante esa etapa del proceso se espera que la Fiscalía y la defensa presenten nuevos argumentos y pruebas.