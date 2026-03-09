Jornada electoral deja capturados por usurpación a función pública y corrupción al sufragante en Bogotá

Durante la jornada electoral del domingo, 8 de marzo, en medio de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá realizaron la captura de nueve personas.

Siete de ellas tenían orden judicial por los delitos de concierto para delinquir, deserción, hurto agravado y abuso sexual con menor de 14 años y las otras dos fueron capturadas en flagrancia por los delitos de corrupción al sufragante y usurpación de funciones públicas, ambas en la localidad de Santa Fe.

¿Compra de votos a través de consignaciones?

De acuerdo con el teniente coronel Nelson Perdomo, comandante de la Estación de Policía de la localidad de Santa Fe, la persona capturada por el delito de corrupción al sufragante fue denunciada por un ciudadano que notó una situación de alerta a las afueras de su punto de votación:

“Un ciudadano nos aborda y manifiesta que adelante del puesto de votación hay alguien comprando votos. Inmediatamente la zona de atención se dirige al punto y solicita al ciudadano un registro. En el registro encontramos tarjetas personalizadas y stickers alusivos a campañas electorales”.

Pero, sin duda lo que más llamó la atención de las autoridades fue lo que encontraron al desbloquear su dispositivo móvil: “Inmediatamente se le solicita el celular para revisar su número de IMEI y verificar la procedencia del mismo. En ese momento se observa en la pantalla del celular una transacción; por lo que la persona es capturada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de determinar cuáles son los motivos de la consignación y los elementos que portaba”.

¿Haciéndose pasar por jurado de votación?

En otro punto de la localidad de Santa Fe se registró la captura de una segunda persona por el delito de usurpación de funciones públicas. Según el teniente coronel Perdomo:

“Un ciudadano que estaba acreditado como testigo electoral cumplió funciones durante todo el día de jurado en mesa de votación. De esto se da cuenta otro ciudadano acreditado como testigo e, inmediatamente, da informe a la Policía. Motivo por el cual, verificamos las credenciales y se da la captura de esta persona, que es dejada a disposición de la autoridad competente”.

Otros detalles de la jornada:

Los 1.083 puestos de votación habilitados por la Registraduría en la capital colombiana fueron custodiados por 11.000 uniformados de la Policía Nacional.

Además de las capturas mencionadas, “se materializaron 17 órdenes de comparendo en cumplimiento de la Ley 1801 de 2016” y las urnas fueron cerradas, como se tenía previsto, a las cuatro de la tarde.