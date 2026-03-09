Atalanta vs. Bayern Múnich, octavos de final de Champions: fecha, hora y canal para ver EN VIVO

La fase decisiva de la UEFA Champions League comienza a tomar forma con el inicio de los octavos de final, instancia en la que los mejores clubes de Europa buscan acercarse a la anhelada final del torneo más prestigioso del fútbol de clubes. Este martes 10 de marzo se disputarán algunos de los primeros compromisos de esta ronda eliminatoria, y uno de los duelos que más expectativa genera en Colombia será el enfrentamiento entre Atalanta BC y FC Bayern Munich.

El encuentro se disputará en territorio italiano y marcará el primer capítulo de una serie que promete emociones de principio a fin. Además del atractivo propio de dos equipos con gran protagonismo en el fútbol europeo, el partido tendrá un ingrediente especial para los aficionados colombianos: la presencia del atacante guajiro Luis Díaz, quien se perfila como titular en el esquema del conjunto alemán.

El compromiso está programado para las 3:00 de la tarde, hora de Colombia, y contará con transmisión para el país a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Luis Díaz, una de las grandes cartas ofensivas

El extremo colombiano atraviesa un momento importante en la temporada y se ha convertido en una de las piezas ofensivas más influyentes del Bayern. Su velocidad, desequilibrio por las bandas y capacidad para generar peligro en el último tercio del campo lo han consolidado como una alternativa constante en el ataque del conjunto bávaro.

Bajo la dirección técnica del belga Vincent Kompany, el Bayern ha apostado por un estilo dinámico y vertical, características que favorecen las virtudes de Díaz. Por esa razón, todo apunta a que el colombiano será uno de los titulares en el compromiso de ida frente al Atalanta.

Para el Bayern, el objetivo en este primer duelo será obtener un resultado positivo que le permita encarar con mayor tranquilidad el partido de vuelta en Alemania. En torneos de eliminación directa como la Champions, sumar fuera de casa suele ser un factor determinante para inclinar la serie.

Un duelo que promete intensidad en Italia

El Atalanta, por su parte, buscará hacerse fuerte como local y aprovechar el respaldo de su afición para intentar tomar ventaja en la eliminatoria. El conjunto italiano ha demostrado en los últimos años que puede competir de igual a igual frente a grandes potencias del continente, especialmente cuando juega en su estadio.

El Bayern llega con la experiencia y el peso histórico que lo convierten en uno de los candidatos habituales al título. Sin embargo, el equipo alemán sabe que enfrentará a un rival incómodo que suele imponer un ritmo alto de juego y que no renuncia al ataque.

Con ese panorama, el duelo entre Atalanta y Bayern se perfila como uno de los partidos más atractivos de esta fase de la Champions League. Para Colombia, además, será una nueva oportunidad de ver a Luis Díaz como protagonista en el escenario más importante del fútbol europeo, buscando guiar a su equipo hacia los cuartos de final del torneo.