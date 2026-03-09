Delincuentes mostraron cédulas falsas en un control y terminaron siendo descubiertos: llevaban 30 kilos de droga

Un operativo de control adelantado por uniformados de la Policía Nacional en el sur de Bogotá terminó con la captura de dos hombres señalados del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El procedimiento fue realizado por integrantes del CAI Lucero durante labores de verificación de antecedentes y control a vehículos en la localidad de Ciudad Bolívar.

Estas acciones se desarrollaban en el barrio Meissen, donde los policías detuvieron un automóvil en el que se movilizaban dos personas, pero lo que parecía un control rutinario terminó revelando un cargamento de droga oculto dentro del vehículo.

Capturan a delincuentes con 30 kilos de marihuana ocultos en un carro en Bogotá

Según la información entregada por las autoridades, durante el procedimiento los uniformados solicitaron a los ocupantes del automóvil que descendieran mientras realizaban la inspección correspondiente al vehículo.

Al revisar el automotor, los policías encontraron seis paquetes rectangulares. En su interior había 61 bolsas herméticas que contenían marihuana. De acuerdo con el reporte oficial, el peso aproximado del alucinógeno era de 30 kilogramos.

Presentaron cédulas falsas para pasar desapercibidos, pero no lo lograron

Mientras se adelantaba el procedimiento, uno de los hombres intentó identificarse ante las autoridades con una cédula que resultó ser falsa. Sin embargo, los uniformados realizaron la verificación de identidad utilizando un dispositivo biométrico.

RELACIONADO Jornada electoral deja capturados por usurpación a función pública y corrupción al sufragante en Bogotá

Tras esta comprobación, los policías lograron establecer la verdadera identidad del hombre. Durante la consulta en las bases de datos se confirmó además que tenía una orden de captura vigente por el delito de tráfico de estupefacientes.

Ante esta situación, los dos hombres fueron capturados en el lugar. El cargamento de marihuana hallado durante la inspección y el vehículo en el que se movilizaban también fueron inmovilizados como parte del procedimiento.

Posteriormente, los capturados, la sustancia incautada y el automotor quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de continuar con el proceso judicial correspondiente.