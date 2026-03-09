CANAL RCN
"Yo veía a una mujer": reconocida vidente sorprendió con reciente predicción sobre las elecciones presidenciales en Colombia

La astróloga se pronunció tras el fin de las elecciones del 8 de marzo de 2026.

Foto: Registraduría Nacional y Freepik.

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
07:51 a. m.
En Colombia se eligió al Congreso el pasado 8 de marzo de 2026 y, además, se terminaron de definir los candidatos presidenciales después de que se votaron las consultas interpartidistas.

Paloma Valencia obtuvo el triunfo en la 'Gran Consulta por Colombia' y se perfiló como una candidata que podría llegar muy fuerte a la primera vuelta.

Por lo tanto, en medio de esa coyuntura, Alexandra Vidente Mundial, la reconocida astróloga que es muy famosa en TikTok, quiso romper el silencio y hablar de lo que podría suceder en las elecciones presidenciales.

¿Cuál fue su pronóstico? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Una mujer podría ser la presidenta de Colombia? Esto dijo Alexandra Vidente Mundial

Luego de que se conocieron los resultados de las elecciones del 8 de marzo, Alexandra Vidente Mundial afirmó que ella, desde el inicio de la campaña, vio que una mujer podría estar muy fuerte.

No obstante, la reconocida astróloga también indicó que podría presentarse una sorpresa que le daría un giro radical a todo.

"Referente a Colombia, yo visualizo un presidente que va a sorprender. Yo veía a una mujer, pero ahora pienso que hay un sustituto de Gustavo Petro", comenzó afirmando Alexandra Vidente Mundial.

"Tal vez podría ser Cepeda. Yo veo que eso se está cocinando sobre la mesa y puede sorprender", añadió.

¿Cuáles son las fechas de las próximas elecciones presidenciales en Colombia?

Tras haber elegido el Congreso, la primera vuelta presidencial se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026.

Además, en caso de que en esa jornada no haya un ganador, se realizaría una segunda vuelta presidencial el 21 de junio de 2026.

Mientras tanto, lo que está claro es que el número de curules quedó así en el Senado de la República:

  • 25 para el Pacto Histórico.
  • 17 para el Centro Democrático.
  • 13 para el Partido Liberal.
  • 11 para Alianza Verde.
  • 10 para el Partido Conservador.
  • 9 para el Partido de la U.
  • 7 para el Cambio Radical.
  • 5 para Ahora Colombia.
  • 3 para Salvación Nacional.

 

