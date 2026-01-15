CANAL RCN
Colombia Video

Preacuerdo con alias ‘El Viejo’ plantea pena de 25 años, pero sin revelar quién ordenó el magnicidio de Miguel Uribe

Noticias RCN conoció en primicia el más reciente preacuerdo entre la Fiscalía y Simeón Pérez, alias ‘El Viejo’, determinador del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

Noticias RCN

enero 15 de 2026
01:15 p. m.
Noticias RCN tuvo acceso en primicia al más reciente preacuerdo firmado entre la Fiscalía General de la Nación y Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, señalado por el ente acusador como el determinador y cerebro del magnicidio del entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En el documento, Pérez acepta los delitos imputados por la Fiscalía y recibirá una pena de 25 años de prisión. Según se establece en la negociación, “como consecuencia del preacuerdo acorde a lo dispuesto por el artículo 351, se fija la pena a imponer en 300 meses de prisión”.

Sin revelar quién dio la orden

Sin embargo, una de las condiciones que más debate ha generado es que, pese a la negociación, alias ‘El Viejo’ no entregará información sobre quién dio la orden para cometer el crimen. Guardará silencio frente a la autoría intelectual del magnicidio, un punto considerado clave para el esclarecimiento total del caso.

Sectores jurídicos y políticos han cuestionado que un acuerdo de este tipo pueda convertirse en un mecanismo que, aunque permite una solución más rápida del proceso, sacrifica la verdad plena y la proporcionalidad en las penas. Para algunos, el riesgo es que se abra la puerta a una posible impunidad sobre las motivaciones y las redes detrás del crimen.

La otra mirada

Desde la Fiscalía defienden este tipo de figuras al señalar que permiten obtener resultados judiciales en plazos cortos y avanzar en la resolución de casos de alto impacto. De hecho, seis de los nueve capturados hasta el momento han aceptado su responsabilidad y se adelantan nuevas negociaciones.

¿Quién dirá la verdad?

Con la aceptación de cargos de alias ‘El Viejo’, la investigación da un salto crucial, pero persiste la principal incógnita del caso: ¿quién fue el autor intelectual del asesinato de Miguel Uribe? La respuesta, por ahora, sigue sin conocerse.

