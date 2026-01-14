CANAL RCN
Alias Gabriela no delatará a implicados en el magnicidio de Miguel Uribe: esto negoció con la Fiscalía

La única mujer procesada por el asesinato del precandidato presidencial pidió disculpas públicas a la familia de Uribe Turbay.

enero 14 de 2026
05:14 p. m.
En las últimas horas, en el desarrollo de una audiencia en la que Katherine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, la única mujer involucrada en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, dio a conocer su posición dentro de la negociación que adelanta con la Fiscalía.

Alias Gabriela pidió perdón por su participación en el crimen de Miguel Uribe Turbay y confirmó que no delatará a nadie de los que participaron en el hecho.

Ofrezco disculpas públicas a la familia. Mi error fue muy grande y aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no acobijará todo el dolor que sintieron.

Los años de cárcel que pagaría alias Gabriela por el magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía presenta una negociación con alias Gabriela, la señalada determinadora del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Según lo acordado en la audiencia, la joven pagaría 21 años de cárcel.

Tras la negociación con la Fiscalía, se confirmó que pagará 21 años de cárcel aceptando su responsabilidad en el delito de homicidio agravado y uso de menores, así como porte y tráfico de armas.

Según la Fiscalía, el papel de Katherine Andrea Martínez, conocida como alias Gabriela, fue determinante, pues fue la persona que le entregó el arma al menor sicario para cometer el magnicidio y en los días previos al atentado, estuvo en la planeación con alias Chipi.

Estuvo en distintas reuniones y fue la persona que escapó al departamento de Caquetá para borrar su vinculación al caso.

El mensaje de alias Gabriela a la esposa de Miguel Uribe

En la audiencia, y como parte de la negociación, uno de los compromisos fue pedir perdón. Las disculpas iban dirigidas a la familia del precandidato presidencial, pero en especial a su esposa y a su hermana:

En el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel. Mis actos dijeron todo lo contrario, pero en realidad sí siento mucha culpabilidad y me disculpo con su esposa y su hermana.

La Procuraduría también validó la negociación con la Fiscalía de la Unidad de Vida, en cabeza de Elsa Cristina Reyes, la fiscal delegada para el caso de Miguel Uribe Turbay.

La juez deberá definir el próximo 23 de febrero cuál será el monto de la pena. En el preacuerdo quedó fijada por 21 años y no hubo oposición.

