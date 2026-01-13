Corte Suprema avaló extradición a Estados Unidos de alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo

La Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, principal cabecilla del Clan del Golfo.

La decisión marcaría un paso significativo en la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico internacional.

Chiquito Malo es requerido por las autoridades estadounidenses por cargos relacionados con tráfico de drogas, delito que lo vincula directamente con el envío de grandes cargamentos de estupefacientes hacia territorio norteamericano.

Alias Chiquito Malo sigue prófugo de la justicia

Pese al aval de su extradición por la Corte Suprema de Justicia, alias Chiquito Malo aún no ha sido capturado por las autoridades colombianas.

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego enfrenta múltiples procesos judiciales por delitos graves, entre los que se encuentran secuestro y extorsión, además de otros crímenes relacionados con actividades del crimen organizado.

Es amplio el historial delictivo de ‘Chiquito Malo’ y su participación en diversas actividades en el territorio nacional.

El Gobierno Nacional debe autorizar la extradición de ‘Chiquito Malo’

La extradición, que ahora depende de la decisión del poder ejecutivo para su materialización, requiere primero la captura. Una vez detenido, las autoridades colombianas deberán coordinar con Estados Unidos los procedimientos para su traslado.

Este caso se suma a otros procesos de extradición de miembros del Clan del Golfo, como parte de la estrategia bilateral para desarticular las estructuras del narcotráfico que operan entre ambos países y que representan una amenaza para la seguridad regional.

El Clan del Golfo controla importantes rutas del narcotráfico en el país, especialmente en las zonas costeras del Caribe y el Pacífico.