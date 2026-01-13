CANAL RCN
Colombia Video

Corte Suprema avaló extradición a Estados Unidos de alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo

El líder criminal es requerido por Estados Unidos por narcotráfico y enfrenta procesos en Colombia por secuestro y extorsión.

Noticias RCN

enero 13 de 2026
05:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, principal cabecilla del Clan del Golfo.

La decisión marcaría un paso significativo en la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico internacional.

Chiquito Malo es requerido por las autoridades estadounidenses por cargos relacionados con tráfico de drogas, delito que lo vincula directamente con el envío de grandes cargamentos de estupefacientes hacia territorio norteamericano.

Abatieron a ‘Chirimoya’, cabecilla del Clan del Golfo y hombre cercano a ‘Chiquito Malo’
RELACIONADO

Abatieron a ‘Chirimoya’, cabecilla del Clan del Golfo y hombre cercano a ‘Chiquito Malo’

Alias Chiquito Malo sigue prófugo de la justicia

Pese al aval de su extradición por la Corte Suprema de Justicia, alias Chiquito Malo aún no ha sido capturado por las autoridades colombianas.

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego enfrenta múltiples procesos judiciales por delitos graves, entre los que se encuentran secuestro y extorsión, además de otros crímenes relacionados con actividades del crimen organizado.

Es amplio el historial delictivo de ‘Chiquito Malo’ y su participación en diversas actividades en el territorio nacional.

Los millonarios bienes de 'Pelomono', cabecilla del Clan del Golfo y cuñado de ‘Chiquito Malo’
RELACIONADO

Los millonarios bienes de 'Pelomono', cabecilla del Clan del Golfo y cuñado de ‘Chiquito Malo’

El Gobierno Nacional debe autorizar la extradición de ‘Chiquito Malo’

La extradición, que ahora depende de la decisión del poder ejecutivo para su materialización, requiere primero la captura. Una vez detenido, las autoridades colombianas deberán coordinar con Estados Unidos los procedimientos para su traslado.

Este caso se suma a otros procesos de extradición de miembros del Clan del Golfo, como parte de la estrategia bilateral para desarticular las estructuras del narcotráfico que operan entre ambos países y que representan una amenaza para la seguridad regional.

El Clan del Golfo controla importantes rutas del narcotráfico en el país, especialmente en las zonas costeras del Caribe y el Pacífico.

Ejército desmanteló cargamento de fusiles que iban a ser entregados a 'Chiquito Malo'
RELACIONADO

Ejército desmanteló cargamento de fusiles que iban a ser entregados a 'Chiquito Malo'

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Epa Colombia

Juez niega extinción de la pena a ‘Epa Colombia’: deberá cumplir 5 años de cárcel

Inpec

¿Director de la cárcel de Neiva había denunciado amenazas? Asesinaron a su hijo frente a él

Presidencia de Colombia

Comisión Asesora de Relaciones Exteriores abordó agenda con Estados Unidos y Venezuela

Otras Noticias

La casa de los famosos

¡Giro sorpresivo en La Casa de los Famosos! Hubo expulsado de última hora

Se llevó a cabo la primera expulsión en la casa de los Famosos 2026. Esta decisión la tomó Tebi Bernal, quien fue el que tenía ese poder.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 13 de enero de 2026

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 13 de enero de 2026, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

EPS

Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS

Costa Rica

Gobierno de Costa Rica denuncia supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves

Fútbol

Tiene 12 años, mide 1,90 y fue tendencia en el Baby Fútbol: él es Jhon Sebastián Ruiz