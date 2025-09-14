CANAL RCN
Predio de la SAE en Quibdó usado como basurero de desechos hospitalarios

La entidad alertó sobre la presencia de residuos biológicos en una bodega que afecta a 300 familias del barrio La Esperanza.

septiembre 14 de 2025
11:54 a. m.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) encendió las alarmas en Quibdó tras descubrir que una de sus bodegas, ubicada en el barrio La Esperanza, está siendo utilizada para arrojar residuos médicos y hasta restos humanos.

Según la entidad, en el lugar se encontraron decenas de bolsas plásticas rojas con desechos hospitalarios, material clínico contaminado y restos orgánicos que representan un serio riesgo para la salud de unas 300 familias que residen en la zona.

Los desechos provendrían del Hospital Ismael Roldán

Amelia Pérez, presidenta de la SAE, aseguró que los hallazgos estarían vinculados al hospital Ismael Roldán, del cual provendrían gran parte de los residuos. Además, denunció que en el predio también se detectaron restos relacionados con un cementerio cercano, como fragmentos humanos y prendas, lo que agrava la situación.

“Los funcionarios que estuvieron allí observaron restos que claramente no deberían estar dentro de los predios de la SAE. Esto genera un riesgo no solamente a la salud pública, sino también ambiental”, explicó.

La SAE precisó que ya puso en conocimiento de las autoridades ambientales, sanitarias y municipales esta situación para que se adelanten las investigaciones y se tomen medidas inmediatas.

De igual manera, informó a la Fiscalía y la Procuraduría con el fin de identificar a los responsables y garantizar que se apliquen las sanciones correspondientes.

