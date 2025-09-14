Dos policías habrían muerto y otros cuatro resultaron heridos en ataque con explosivos a estación de Policía

Un nuevo ataque con ráfagas de fusil y explosivos contra una estación de Policía se registró el domingo, 14 de septiembre, en el corregimiento de El Carmelo, Cajibío, según informó en aplicaciones de mensajería la población local.

En videos compartidos por grupos de WhatsApp se ve a uniformados cubriéndose de las balas y se escuchan explosiones durante varios minutos en el casco urbano del municipio, ubicado a una hora de Popayán.

Según información preliminar, dos policías habrían perdido la vida y otros cuatro resultaron heridos. Sin embargo, la cifra podría aumentar en las próximas horas.

“Los que tengan contactos con la policía y con el ejército, pedir que manden refuerzos porque yo creo que están acabando con la policía, están pidiendo que se entreguen. Entonces, aunque por ahí sobrevuela algo, pero que haya ayuda. Está muy duro todavía, ya llevamos una hora y no se ve nada de respuesta”, se escucha en un audio que habitantes del corregimiento habrían difundido, mientras se refugiaban en sus casas.

