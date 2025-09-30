Luis Carlos Reyes confirmó que el presidente Petro sabía que su hermano le pedía cargos estratégicos en la Dian

Hace unos meses, Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, aseguró que el hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, había recomendado a un allegado de Papá Pitufo para un cargo en esa entidad, pero en las últimas horas, Reyes confirmó que la situación fue conocida por el presidente.

En su declaración, Luis Carlos Reyes admitió que él mismo le contó, en su momento, al presidente Gustavo Petro, que su hermano le estaría pidiendo puestos estratégicos en la Dian, así como también se lo habría notificado a la fiscal general.

Esa recomendación por parte de Juan Fernando Petro fue altamente preocupante. Esa información se la transmití en su debido momento al presidente de la República.

Presidente Petro sabía de la solicitud de cargos de Juan Fernando Petro en la Dian

El pasado 5 de septiembre, ante la sala de instrucción de la Corte Suprema, Luis Carlos Reyes mantuvo la versión de que Juan Fernando Petro le habría pedido puestos estratégicos en la Dian.

Cuando la magistrada Cristina Lombana le pidió ampliar la información sobre esta situación, reveló que no solamente se lo contó al presidente Gustavo Petro, sino también a la fiscal general.

Ya son al menos tres las declaraciones del exdirector de la Dian ante la Justicia, puesto que se ha convertido en una ficha clave dentro del gobierno Petro al revelar que supuestamente al menos 50 personas, entre ellos el ministro Benedetti, Roy Barreras y la representante Olga Lucía Velázquez, habrían buscado puestos en la Dian.

Reyes sostuvo que él mismo le infirmó al presidente Gustavo Petro sobre la visita de su hermano a la Dian y sus intenciones.

“Los sindicatos de la Dian, por lo menos algunos de ellos, tenían nexos con el contrabando. Yo no creo que haya cambiado mucho la situación, podría decirse que presuntamente los tienen".

“Esa recomendación por parte de Juan Fernando Petro fue altamente preocupante. Esa información se la transmití en su debido momento al presidente de la República y, posteriormente, a la fiscal general de la Nación.

RELACIONADO Luis Carlos Reyes dice que congresistas mandaron asesores a la Dian para obtener nombramientos

Lo que le pidió Juan Fernando Petro al Luis Carlos Reyes en la Dian

Según su testimonio, el hermano del presidente le habría solicitado en el año 2022 el traslado de un funcionario sindicalista desde la Dian de Armenia hacia la de Buenaventura.

Contó detalles de la reunión en su oficina con Juan Fernando Petro, donde se habría concretado el ofrecimiento de la hoja de vida.

“En una de las primeras, por ejemplo, estaba el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, quien fue el que me entregó una copia de la resolución de nombramiento de John Freddy Restrepo Toro, un funcionario de la Dian, que fue recomendado como director seccional de Buenaventura por parte de Juan Fernando Petro”, indicó.

Además, lo habría visitado en compañía de un intermediario relacionado con Papá Pitufo, con quien promovían dicho traslado.

“Su nombre vino a mi atención primero cuando su resolución de traslado a la Dian de Buenaventura. Este fue un traslado que se hizo el 5 de agosto de 2022, es decir, dos días antes de la posesión de este gobierno", dijo.

Reyes habló de la extrañeza con la que recibió la propuesta para otorgarle ese traslado de cargo a Restrepo Toro.

Teniendo yo esta información, pues fue sorprendente que precisamente esa hoja de vida hubiera sido remitida a mí por parte del hermano del presidente de la República, el señor Juan Fernando Petro, en una visita que me hizo también en mi despacho en la Dian, recomendándolo como director de impuestos de aduanas de Buenaventura.

Esto hace parte de las pruebas del expediente que reposa en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, que investiga el presunto tráfico de influencias por puestos en la Dian.