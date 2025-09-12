CANAL RCN
Economía

¿Cómo ahorrar gasolina? Cinco consejos prácticos para reducir el consumo para fin de año

Con los precios de la gasolina al alza, estos cinco trucos te ayudarán a reducir el consumo sin dejar de disfrutar tu carro.

Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
09:30 p. m.
Con el aumento constante en los precios del combustible y un panorama económico que exige más control del gasto, cada vez más conductores buscan maneras de reducir el consumo sin renunciar a la comodidad de usar su vehículo.

En Colombia, donde el parque automotor tiene una edad promedio de 15,5 años y más del 60 % de los carros supera la década de uso, según el informe “Perspectiva Automotriz 2026” de Grupo Cibest, hablar de eficiencia dejó de ser un consejo para convertirse en una necesidad.

Conduce con suavidad y evita acelerones innecesarios

El estilo de conducción influye directamente en el gasto de gasolina. Estudios de movilidad urbana indican que los acelerones bruscos y las frenadas agresivas pueden aumentar el consumo hasta en un 30 %.

Mantener una velocidad estable, anticipar frenadas y aprovechar la inercia no solo reduce el consumo, sino que también mejora la vida útil del motor.

Revisa la presión de las llantas al menos una vez al mes

Una llanta desinflada genera mayor resistencia al rodar, obligando al motor a trabajar de más. Esto puede incrementar el gasto hasta en un 5 %. Verificar la presión mensualmente es un hábito sencillo que mejora la eficiencia y aporta seguridad en carretera.

Usa el aire acondicionado con inteligencia

El aire acondicionado es cómodo, pero también es uno de los sistemas que más demanda energía. Se recomienda ventilar el vehículo antes de encenderlo y evitar usarlo a máxima potencia por largos periodos.

Abrir las ventanas a altas velocidades también incrementa el gasto por efectos aerodinámicos.

Planifica tus recorridos y evita las horas pico

La congestión urbana multiplica el gasto por los constantes arranques y detenciones. Usar aplicaciones de tráfico en tiempo real, combinar rutas y evitar horas críticas puede reducir significativamente el consumo diario.

Considera tecnologías eficientes como Nissan e-POWER

Una alternativa de bajo consumo es adoptar tecnologías que combinan motores eléctricos con respaldo de gasolina.

“La eficiencia ya no es una opción, es una necesidad… La movilidad del futuro empieza con decisiones prácticas hoy,” afirma Leonardo Gutiérrez, Líder de Producto de Nissan Colombia.

Además, la red de Posventa de Nissan ofrece mantenimiento especializado, repuestos originales y planes adaptados a cada modelo, claves para conservar un consumo optimizado y evitar gastos inesperados.

Ahorrar gasolina sí es posible, pues todo empieza con hábitos inteligentes y un vehículo bien cuidado.

