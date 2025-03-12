CANAL RCN
Economía

Hogares en Colombia pagarán más en su factura del gas: estas son las zonas

Estas zonas serán las únicas del país que verían estos incrementos para el próximo año

Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
06:55 p. m.
Los hogares de las regiones de Antioquia y el Eje Cafetero se preparan para un fuerte golpe a su economía familiar. La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) confirmó hoy un significativo aumento en la tarifa de gas domiciliario, que podría alcanzar hasta el 25% a partir de febrero de 2026.

Esta alza, que será una excepción notable en el panorama tarifario residencial del país, se debe a la renovación de los contratos de suministro a precios sustancialmente más elevados que los que rigieron en años anteriores.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, fue la encargada de dar el mensaje, explicando que estas dos regiones serán, desafortunadamente, las únicas en Colombia donde el incremento en el sector residencial superará los ajustes habituales que suelen estar atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Qué zonas verán el incremento en su factura del gas?

El contexto general del mercado energético colombiano explica en gran medida esta situación. Colombia está operando con un margen de maniobra muy limitado en su infraestructura gasífera.

La oferta promedio de gas ha mostrado una tendencia descendente en los últimos años, lo que ha generado una creciente dependencia del gas importado. Murgas indicó que, si hace apenas un año Colombia importaba el 4% de su gas, ahora esa cifra se ha disparado hasta el 20%.

El aumento tarifario en Antioquia y el Eje Cafetero es un reflejo directo de que los nuevos contratos firmados, con vigencia a partir del 1 de diciembre de 2025, incorporan estos precios más altos en la molécula del gas.

El ajuste se verá reflejado en las facturas de los usuarios residenciales a partir del segundo mes de 2026, dado que la actualización de precios se realiza en enero y se cobra en el ciclo de facturación siguiente.

