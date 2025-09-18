Policías de la estación de Funza podrían tener responsabilidad disciplinaria en el incendio que provocó la muerte de siete reclusos

Tras una visita a la estación de Policía de Funza, en la que un motín habría cobrado la vida de siete personas privadas de la libertad por complicaciones respiratorias derivadas de un incendio, la procuraduría delegada para los derechos humanos llegó a una serie de conclusiones sobre lo ocurrido en la noche del martes, 16 de septiembre:

Según dijo el procurador delegado, Néstor Iván Osuna, en entrevista con Noticias RCN, los agentes de Policía podrían tener responsabilidad disciplinaria en el incendio, debido a que los reclusos lograron llevar hasta sus celdas los elementos necesarios para iniciar el fuego.

Al lugar, se desplazó un equipo de investigaciones especiales, de la Procuraduría delgada de derechos humanos, de la Procuraduría delegada para la fuerza pública y al menos 10 funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y encontraron que:

“Una vez ocurrió el incendio, los bomberos solicitaron el apoyo de ambulancias y sus paramédicos dictaminaron que tres de las personas privadas de la libertad debían ser remitidas, de inmediato, a un hospital y otras nueve no requerían atención hospitalaria. De esas nueve, cinco personas murieron unas horas más tarde en Subachoque y Puente Piedra”, en donde fueron reubicados por el estado en que quedó la estación de Funza.

Víctimas presentaron síntomas durante la noche:

Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, cinco reclusos que habían sido trasladados a otros centros de detención empezaron a presentar complicaciones respiratorias.

De acuerdo con el procurador delegado, “en los propios carros de la Policía intentaron llevarlos al Hospital de Faca, pero, lamentablemente, murieron y cuando llegaron al hospital ya no tenían signos vitales y, horas más tarde, murieron en el hospital otras dos personas (…) el informe preliminar dice que fue por la inhalación de gases tóxicos o quemaduras internas, pero sabremos más” cuando estén listas las necropsias, sobre la 1:00 o 2:00 de la tarde del jueves.

Al igual que ellos, tres policías requirieron de atención médica. Uno de ellos, fue dado de alta, otro se recupera en el Hospital de Funza y un tercero recibe atención en el Hospital de la Policía, en Bogotá.

¿Policías de la estación de Funza podrían enfrentar consecuencias?

El incendio duró cerca de 20 minutos, en los que víctimas fatales y heridos estuvieron encerrados al interior de la prisión.

Los policías trataron de combatir el fuego con los elementos que tenían en la estación, pero resultaron insuficientes.

Y, por tanto, la indagación preliminar de la Procuraduría tratará de responder “por qué las personas privadas de la libertad tenían fósforos o encendedores, de tal manera que pudieron encender sus colchonetas; qué implementos había en la estación para apagar el fuego y si puede haber alguna responsabilidad disciplinario de ellos en que hubiera existido el incendio”.