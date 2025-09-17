CANAL RCN
Colombia Video

Exclusivo | Así quedó la estación de Policía de Funza tras incendio durante motín

Imágenes conocidas por este medio muestran los daños causados por el motín e incendio en la estación de Funza. La Procuraduría anunció que iniciará una investigación sobre los hechos.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
07:32 p. m.
La estación de Policía de Funza, Cundinamarca, se convirtió en escenario de una tragedia que dejó seis internos muertos tras un motín e incendio.

Seis internos murieron en fuerte incendio tras un motín dentro de una estación de Policía en Funza
Así quedó la estación de Policía de Funza tras incendio por motín

Noticias RCN obtuvo en primicia las imágenes de la visita de la Procuraduría al lugar de los hechos.

El material en poder de las autoridades revela la magnitud de los daños causados por la conflagración.

Las imágenes y los videos muestran paredes totalmente quemadas por la conflagración que se extendió hasta el techo.

Se observa también la reja de acceso, que, según el informe, fue bloqueada por los internos con colchones antes de iniciar el incendio.

Los pasillos y celdas también dejan ver claros signos de haber sido alcanzados por las llamas durante el enfrentamiento entre los reclusos y la Policía.

La Procuraduría informó que “con posterioridad se presentó un amotinamiento de las personas privadas de la libertad, al parecer por inconformidad al no contar con visitas conyugales, evitando el ingreso de la Policía a las celdas”.

Este incidente desencadenó una serie de eventos que culminaron en la trágica pérdida de vidas humanas.

En respuesta a estos acontecimientos, la Procuraduría, en nombre de la Función Preventiva, hizo un llamado a la Policía Nacional para “asegurar y reforzar la seguridad en los centros de detención transitorio de las estaciones de la Policía de la región”.

Procuraduría investigará motín que se registró en la estación de Policía de Funza

Delincuentes se hicieron pasar por operadores de servicios públicos para ingresar a una empresa en Funza
Delincuentes se hicieron pasar por operadores de servicios públicos para ingresar a una empresa en Funza

La medida busca prevenir futuros incidentes similares y garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal policial.

Además, el organismo de control aseguró que abrió una investigación para determinar responsabilidades en el caso.

Se espera que los miembros de la Policía sean citados a rendir explicaciones sobre los hechos ocurridos en la estación de Funza.

