CANAL RCN
Colombia

Alcalde de Tunja es destituido e inhabilitado por la Procuraduría: estos son los motivos

El Ministerio Público tomó la decisión tras encontrar irregularidades en la inscripción de su candidatura.

Mikhail Krasnov.
Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja. Foto: Alcaldía de Tunja.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
05:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años a Mikhail Krasnov, quien había sido elegido como alcalde de Tunja para el periodo 2024 – 2027.

Alcalde de Tunja asegura que hay una guerra política para sacarlo del cargo
RELACIONADO

Alcalde de Tunja asegura que hay una guerra política para sacarlo del cargo

El Ministerio Público corroboró que el año anterior de las elecciones, Krasnov celebró un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El fallo es en primera instancia.

¿Por qué destituyen e inhabilitan al alcalde?

El contrato en cuestión fue para prestar servicios profesionales enfocados en la capacitación en revisión de documentos y redacción de artículos científicos en inglés y alemán para estudiantes de un semillero.

Además, contó con un valor de $8.129.040 y se suscribió en diciembre de 2022. Cabe mencionar que las elecciones regionales se llevaron a cabo en octubre del año siguiente, es decir, 10 meses después.

Por causa de esta situación, la Procuraduría indicó que se cumplió una inhabilidad a la hora de querer hacer parte de la contienda.

La falta cometida por Krasnov, en términos del Ministerio Público, fue gravísima y a título de dolo. Al ser una decisión de primera instancia, el mandatario puede apelar ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.

Krasnov se lanzó con la agrupación Partido Político La Fuerza de la Paz y ganó la contienda tras obtener 27.330 votos (31.53%).

Procuraduría le formuló cargos por otro caso

A inicios de junio de este 2025, la Procuraduría le formuló pliego de cargos a Krasnov, junto a su secretario de Fomento Económico, Gustavo Adolfo López Avella.

Este caso corresponde a presuntas irregularidades en la celebración de un contrato que tenía como propósito “brindar apoyo a la unidad de gestión empresarial y competitividad de la Secretaria de Fomento Económico y Servicios”.

Procuraduría emite nuevos cargos en contra del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov
RELACIONADO

Procuraduría emite nuevos cargos en contra del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov

El ente de control evidenció que el contratista no cumplió con las condiciones, debido a que no tenía tarjeta profesional vigente a la hora de celebrar el contrato. A pesar de ello, el acuerdo se llevó a cabo.

“Al parecer, omitió el deber de verificar que la persona a contratar cumpliera con todos los requisitos de idoneidad y experiencia que le determinaban los mismos documentos previos del contrato”, sostuvo la Procuraduría sobre en lo que presuntamente incurrió el alcalde.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tumaco

Tumaco, primer territorio en debatir el Proyecto de Ley de Paz Total

Valle del Cauca

Así fue la llegada de 50 hombres de las Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en Valle del Cauca

Bogotá

Más de 6.000 incautaciones se realizaron durante Hip Hop al Parque 2025: drogas, armas y alcohol están en la lista

Otras Noticias

Selección Colombia

¿Cuándo presentará Néstor Lorenzo la convocatoria de la selección Colombia?

Néstor Lorenzo prepara la convocatoria oficial de la selección Colombia para lo que serán las últimas fechas de la eliminatoria.

Colpensiones

Colpensiones dio aviso a jubilados por requisito clave que deben tener: pilas

La entidad dio a conocer todo el proceso para cumplir con este requisito.

Yina Calderón

¿Yina Calderón mostró quién es su pareja en medio de los rumores de su amorío? Esta es la verdad

Venezuela

Venezuela toma acciones en la frontera con Colombia tras despliegue militar de Estados Unidos

Cuidado personal

¿La comida grasosa influye en una mayor producción de acné?: esto explican los especialistas