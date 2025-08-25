Alcalde de Tunja es destituido e inhabilitado por la Procuraduría: estos son los motivos

La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años a Mikhail Krasnov, quien había sido elegido como alcalde de Tunja para el periodo 2024 – 2027.

El Ministerio Público corroboró que el año anterior de las elecciones, Krasnov celebró un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El fallo es en primera instancia.

¿Por qué destituyen e inhabilitan al alcalde?

El contrato en cuestión fue para prestar servicios profesionales enfocados en la capacitación en revisión de documentos y redacción de artículos científicos en inglés y alemán para estudiantes de un semillero.

Además, contó con un valor de $8.129.040 y se suscribió en diciembre de 2022. Cabe mencionar que las elecciones regionales se llevaron a cabo en octubre del año siguiente, es decir, 10 meses después.

Por causa de esta situación, la Procuraduría indicó que se cumplió una inhabilidad a la hora de querer hacer parte de la contienda.

La falta cometida por Krasnov, en términos del Ministerio Público, fue gravísima y a título de dolo. Al ser una decisión de primera instancia, el mandatario puede apelar ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.

Krasnov se lanzó con la agrupación Partido Político La Fuerza de la Paz y ganó la contienda tras obtener 27.330 votos (31.53%).

Procuraduría le formuló cargos por otro caso

A inicios de junio de este 2025, la Procuraduría le formuló pliego de cargos a Krasnov, junto a su secretario de Fomento Económico, Gustavo Adolfo López Avella.

Este caso corresponde a presuntas irregularidades en la celebración de un contrato que tenía como propósito “brindar apoyo a la unidad de gestión empresarial y competitividad de la Secretaria de Fomento Económico y Servicios”.

El ente de control evidenció que el contratista no cumplió con las condiciones, debido a que no tenía tarjeta profesional vigente a la hora de celebrar el contrato. A pesar de ello, el acuerdo se llevó a cabo.

“Al parecer, omitió el deber de verificar que la persona a contratar cumpliera con todos los requisitos de idoneidad y experiencia que le determinaban los mismos documentos previos del contrato”, sostuvo la Procuraduría sobre en lo que presuntamente incurrió el alcalde.