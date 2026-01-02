Procuraduría inició indagación disciplinaria por corrida de toros que terminó en batalla campal en Barbosa

La Procuraduría General de la Nación en un comunicado informó que inició una acción disciplinaria contra funcionarios adscritos a la Alcaldía del municipio de Barbosa, Santander, luego de los enfrentamientos que se registraron durante una corraleja realizada el 1 de enero de 2026.

"La festividad taurina programada para recibir el año generó controversia y cuestionamientos que llevaron al ente de control a abrir la indagación previa con el fin de constatar si 'el municipio contaba con todos los permisos y documentos necesarios para su realización'", señaló el ministerio público.

También anunció que la Procuraduría Provincial de Vélez indagará si la administración municipal cumplía con los requisitos exigidos por la ley.

“Con la póliza todo riesgo de responsabilidad civil contractual y extracontractual que cubriera todo tipo de riesgo generado, así como, establecer si el municipio tiene una tradición continuada e ininterrumpida en tauromaquia, lidia y/o corrida de toros”.

Alcalde de Barbosa defendió la realización de corralejas

El ministerio público señaló que mediante oficio del 29 de diciembre de 2025, había advertido al alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés, en el marco de sus acciones preventivas, información en este sentido.

Asimismo, animalistas habían hecho un llamado al alcalde para no realizar este tipo de eventos, sin embargo, a través de un video el funcionario aseguró que tenía el respaldo de la comunidad.

"Sometí a consideración de la gente un video, dígame si quieren toros, cabalgata. Más de 40.000 vistas y la aprobación total de la ciudad, vamos a hacer cabalgata, exposición equina y vamos a hacer toros. Mi Pueblo es el que manda y a él es el que le hago caso", dijo.