CANAL RCN
Colombia

Procuraduría inició indagación disciplinaria por corrida de toros que terminó en batalla campal en Barbosa

Al interior de la Plaza de Toros se registraron enfrentamientos entre participantes de una corrida, al parecer, bajo estado de alicoramiento.

Procuraduría inició indagación disciplinaria por corrida de toros en Barbosa
Foto: tomada de video

Noticias RCN

enero 02 de 2026
06:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación en un comunicado informó que inició una acción disciplinaria contra funcionarios adscritos a la Alcaldía del municipio de Barbosa, Santander, luego de los enfrentamientos que se registraron durante una corraleja realizada el 1 de enero de 2026.

"La festividad taurina programada para recibir el año generó controversia y cuestionamientos que llevaron al ente de control a abrir la indagación previa con el fin de constatar si 'el municipio contaba con todos los permisos y documentos necesarios para su realización'", señaló el ministerio público.

También anunció que la Procuraduría Provincial de Vélez indagará si la administración municipal cumplía con los requisitos exigidos por la ley.

“Con la póliza todo riesgo de responsabilidad civil contractual y extracontractual que cubriera todo tipo de riesgo generado, así como, establecer si el municipio tiene una tradición continuada e ininterrumpida en tauromaquia, lidia y/o corrida de toros”.

Alcalde de Barbosa defendió la realización de corralejas

El ministerio público señaló que mediante oficio del 29 de diciembre de 2025, había advertido al alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés, en el marco de sus acciones preventivas, información en este sentido.

Asimismo, animalistas habían hecho un llamado al alcalde para no realizar este tipo de eventos, sin embargo, a través de un video el funcionario aseguró que tenía el respaldo de la comunidad.

"Sometí a consideración de la gente un video, dígame si quieren toros, cabalgata. Más de 40.000 vistas y la aprobación total de la ciudad, vamos a hacer cabalgata, exposición equina y vamos a hacer toros. Mi Pueblo es el que manda y a él es el que le hago caso", dijo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

¿Quién es el británico requerido en España que fue capturado en el aeropuerto de Rionegro?

Barranquilla

Asesinan en Soledad a un tendero por negarse a regalar una canasta de cervezas: esto se sabe

Soacha

Desarticularon banda de extorsionistas ‘Los Z’ que tenían azotado el municipio de Soacha

Otras Noticias

Subsidios en Colombia

Útiles escolares 2026: así funcionan los subsidios de las cajas de compensación

Con el inicio del año escolar, miles de familias en Colombia buscan alivios para enfrentar el gasto en útiles. Estos son los subsidios escolares disponibles en 2026.

Estados Unidos

Luto en el cine: encuentran sin vida a la hija de un reconocido actor en Estados Unidos

La mujer fue hallada en un apartamento de San Francisco sin vida en la madrugada del 1 de enero.

Fútbol

Dani Alves regresa al fútbol: este es el nuevo plan tras salir de prisión por delito sexual

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos

Andrea Valdiri

Tristeza en la familia de Andrea Valdiri: el luto que conmocionó a sus seguidores