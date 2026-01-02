Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos

El año nuevo ya ha empezado y con este las jornadas laborales y académicas se encuentran a días de volver a su rutina. Por esto, los sentimientos de tristeza, incertidumbre y desánimo ya empiezan a generar estrés en las personas.

Expertos han revelado algunos métodos para evitar el estrés durante el comienzo del año 2026 y reducir la complejidad que las personas le inyectan a varias de las tareas diarias que desarrollan.

Tareas diarias

Según Susan C. Pinsky, organizadora profesional, es importante simplificar algunas tareas simples del día como no verse en la obligación de doblar toda la ropa ya que contar con cajones o espacios específicos para cada prenda puede ser más práctico y suficiente.

Evitar complicarse a la hora de vestir también puede reducir estrés y tiempo por lo que consultores de moda recomiendan vestir del mismo color si se quiere lucir elegante y fresco para un trabajo de oficina.

Según un especialista en pensiones, es importante dejar de ver a diario las inversiones ya que dichas fluctuaciones del mercado pueden afectar el estrés de las personas.

Otra de las acciones clave es no preocuparse por organizar el desorden de la habitación, pues puede bastar con obtener un cesto adicional para poner allí las cosas que no poseen un espacio establecido.

Alice Peel, maestra de primaria, explicó que el trabajo de resolver cada uno de los problemas de los hijos también puede dañar la calma del día a día por lo que dejar que los menores se ocupen de sus problemas y los resuelvan puede ser una opción para que estos tengan mejores oportunidades de crecimiento.

Descansar un día antes de volver a la oficina es fundamental para poder organizar los días próximos sin recargarse de tareas extras que pueden desarrollarse. Por esto, expertos no recomiendan aterrizar un día antes de retomar las tareas del diario vivir.

Problemas del día a día

Especialistas también hacen énfasis en la forma con la que se enfrentan los diferentes retos y problemas del día a día. Algunos de estos son la falta de empleo, problemas de dinero, conflictos personales, entre otros.

Por esto, expertos señalan que es importante tomar espacios de relajación en donde cumplir con las expectativas de los demás sea lo último que se debe tener presente.