CANAL RCN
Deportes

Dani Alves regresa al fútbol: este es el nuevo plan tras salir de prisión por delito sexual

El exjugador ha generado revuelo en los últimos días por su plan.

Noticias RCN

enero 02 de 2026
04:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Dani Alves, uno de los futbolistas más laureados de la historia, ha regresado al foco público de una manera inesperada. Tras meses de incertidumbre legal y un proceso judicial mediático, el brasileño no solo ha recuperado su libertad plena tras ser absuelto, sino que ha anunciado su salto al mundo de la gestión deportiva con la compra de un club en Portugal, con la mirada puesta en un posible regreso a las canchas.

El caso de Dani Alves comenzó a finales de 2022, tras una denuncia por agresión sexual en una discoteca de Barcelona. En febrero de 2024, la Audiencia de Barcelona lo condenó inicialmente a cuatro años y seis meses de prisión. Sin embargo, tras el pago de una fianza de un millón de euros y una serie de recursos presentados por su defensa, el escenario cambió drásticamente en marzo de 2025.

Giro radical en la vida de Dani Alves tras estar en prisión: video reveló a qué se dedica ahora
RELACIONADO

Giro radical en la vida de Dani Alves tras estar en prisión: video reveló a qué se dedica ahora

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidió revocar la condena inicial, dictando la absolución del futbolista. El fallo judicial argumentó que el testimonio de la denunciante presentaba "insuficiencias probatorias" e "inconsistencias" que no permitían quebrar la presunción de inocencia del atleta.

Con esta sentencia, Alves quedó libre de cargos de agresión sexual, lo que le permitió recuperar sus documentos, cancelar sus presentaciones periódicas en el juzgado y comenzar a diseñar su futuro fuera de las celdas.

Dani Alves vuelve a escena: Inversión en Portugal

Tras un periodo de perfil bajo, durante el cual se le vio vinculado a actividades religiosas y proyectos personales en España, Alves ha decidido "volver a escena" por la puerta grande. El exlateral del FC Barcelona ha sido confirmado como el nuevo inversor del Sporting Clube de São João de Ver, un equipo que milita en la Tercera División de Portugal.

Alves ha adquirido el 50% de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) del club luso, con un acuerdo para completar la compra total al finalizar la temporada 2025/26. El club luso describió la llegada del brasileño como una unión que "simboliza más que un cambio estructural; representa el encuentro entre la experiencia de quien ha conquistado el mundo y el alma de un club que nunca ha dejado de creer".

Confirmado el futuro de Alfredo Morelos tras semanas de expectativa: fin de la incertidumbre
RELACIONADO

Confirmado el futuro de Alfredo Morelos tras semanas de expectativa: fin de la incertidumbre

Lo que más ha sorprendido a la opinión pública no es solo su rol como directivo, sino su plan de regresar al fútbol activo. A sus 42 años, y tras más de dos años sin competir oficialmente desde su etapa en los Pumas de México, fuentes cercanas al brasileño aseguran que ya se está sometiendo a una intensa preparación física.

El objetivo sería inscribirse como jugador del mismo club del que ahora es propietario durante este mercado de invierno. Este movimiento le permitiría cerrar su carrera profesional sobre el césped, bajo sus propios términos y en un entorno que él mismo controla.

Además, el brasileño ya cuenta con la licencia UEFA A, lo que sugiere que su futuro a largo plazo también contempla los banquillos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alfredo Morelos

Confirmado el futuro de Alfredo Morelos tras semanas de expectativa: fin de la incertidumbre

Independiente Santa Fe

Junior vs. Santa Fe: ¿cuánto dinero recibe el campeón de la Superliga 2026?

Sebastián Villa

Dos gigantes de Brasil se disputan el fichaje de Sebastián Villa para 2026

Otras Noticias

Barranquilla

Asesinan en Soledad a un tendero por negarse a regalar una canasta de cervezas: esto se sabe

El comerciante fue atacado a tiros después de exigir el pago por el producto. Ahora, las autoridades intentan dar con el paradero del responsable.

Nequi

Así puede solicitar un crédito rápido con Nequi en 2026: requisitos y pasos

Así puede solicitar un crédito en Nequi en 2026: pasos desde la app, tipos de préstamo, montos, plazos y recomendaciones para lograr la aprobación.

Suiza

Revelan la hipótesis detrás del trágico incendio en un bar de Suiza que dejó 40 muertos

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos

Andrea Valdiri

Tristeza en la familia de Andrea Valdiri: el luto que conmocionó a sus seguidores