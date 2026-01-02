Dani Alves regresa al fútbol: este es el nuevo plan tras salir de prisión por delito sexual

Dani Alves, uno de los futbolistas más laureados de la historia, ha regresado al foco público de una manera inesperada. Tras meses de incertidumbre legal y un proceso judicial mediático, el brasileño no solo ha recuperado su libertad plena tras ser absuelto, sino que ha anunciado su salto al mundo de la gestión deportiva con la compra de un club en Portugal, con la mirada puesta en un posible regreso a las canchas.

El caso de Dani Alves comenzó a finales de 2022, tras una denuncia por agresión sexual en una discoteca de Barcelona. En febrero de 2024, la Audiencia de Barcelona lo condenó inicialmente a cuatro años y seis meses de prisión. Sin embargo, tras el pago de una fianza de un millón de euros y una serie de recursos presentados por su defensa, el escenario cambió drásticamente en marzo de 2025.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidió revocar la condena inicial, dictando la absolución del futbolista. El fallo judicial argumentó que el testimonio de la denunciante presentaba "insuficiencias probatorias" e "inconsistencias" que no permitían quebrar la presunción de inocencia del atleta.

Con esta sentencia, Alves quedó libre de cargos de agresión sexual, lo que le permitió recuperar sus documentos, cancelar sus presentaciones periódicas en el juzgado y comenzar a diseñar su futuro fuera de las celdas.

Dani Alves vuelve a escena: Inversión en Portugal

Tras un periodo de perfil bajo, durante el cual se le vio vinculado a actividades religiosas y proyectos personales en España, Alves ha decidido "volver a escena" por la puerta grande. El exlateral del FC Barcelona ha sido confirmado como el nuevo inversor del Sporting Clube de São João de Ver, un equipo que milita en la Tercera División de Portugal.

Alves ha adquirido el 50% de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) del club luso, con un acuerdo para completar la compra total al finalizar la temporada 2025/26. El club luso describió la llegada del brasileño como una unión que "simboliza más que un cambio estructural; representa el encuentro entre la experiencia de quien ha conquistado el mundo y el alma de un club que nunca ha dejado de creer".

Lo que más ha sorprendido a la opinión pública no es solo su rol como directivo, sino su plan de regresar al fútbol activo. A sus 42 años, y tras más de dos años sin competir oficialmente desde su etapa en los Pumas de México, fuentes cercanas al brasileño aseguran que ya se está sometiendo a una intensa preparación física.

El objetivo sería inscribirse como jugador del mismo club del que ahora es propietario durante este mercado de invierno. Este movimiento le permitiría cerrar su carrera profesional sobre el césped, bajo sus propios términos y en un entorno que él mismo controla.

Además, el brasileño ya cuenta con la licencia UEFA A, lo que sugiere que su futuro a largo plazo también contempla los banquillos.