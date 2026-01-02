Desarticularon banda de extorsionistas ‘Los Z’ que tenían azotado el municipio de Soacha

En un contundente golpe contra el crimen organizado en el municipio de Soacha, las autoridades lograron la desarticulación del grupo delincuencial conocido como “Los Z”, estructura señalada de dedicarse a la extorsión y al microtráfico en diferentes sectores de la ciudad. El resultado fue posible gracias a un trabajo coordinado entre el GAULA de la Policía Nacional y el grupo de Operaciones Especiales (GOES), en el marco de una investigación que se extendió durante cuatro meses y contó con el acompañamiento permanente de la Fiscalía General de la Nación.

Las labores de inteligencia y policía judicial permitieron identificar el accionar de esta organización, que venía afectando la seguridad y la tranquilidad de comerciantes y trabajadores, especialmente en zonas estratégicas del municipio. Con base en el material probatorio recolectado, se avanzó en una operación que permitió neutralizar una de las estructuras criminales con mayor incidencia reciente en Soacha.

Allanamientos simultáneos y capturas en flagrancia

Como resultado del proceso investigativo, se realizaron dos diligencias de registro y allanamiento en las comunas 5 y 6, donde se logró la captura en flagrancia de seis personas, entre ellas tres de nacionalidad extranjera. De acuerdo con las autoridades, los integrantes de “Los Z” serían los presuntos responsables de intimidar y extorsionar a empleados de diferentes parqueaderos, a quienes les exigían grandes sumas de dinero a cambio de no atentar contra su integridad física.

Durante el procedimiento judicial se obtuvo un importante resultado operativo con la incautación de 5.476 gramos de estupefacientes, cuatro armas de fuego, un arma traumática modificada, una barra de INDUGEL, considerado un explosivo de alto poder, además de herramientas para dosificar droga, teléfonos celulares y la incautación de dos motocicletas, presuntamente utilizadas para la comisión de actividades delictivas.

Roles criminales y judicialización de los capturados

Las investigaciones permitieron establecer roles específicos dentro de la organización. Alias “Robert” es señalado como el presunto coordinador de los hurtos, el tráfico de estupefacientes y las extorsiones a parqueaderos, utilizando como fachada una línea de transporte informal para encubrir su accionar criminal. Por su parte, alias “Goku” estaría vinculado a homicidios y lesiones personales, conductas con las que buscaba consolidar el control territorial derivado de la comercialización de drogas.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y, tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural a cuatro de ellos, mientras que otro recibió detención domiciliaria. Los procesados deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y municiones, así como tráfico, fabricación y porte de explosivos.

Con este resultado, la Policía Nacional y la Alcaldía de Soacha reafirmaron su compromiso inquebrantable con la seguridad ciudadana, asegurando que no habrá tregua contra las estructuras que pretendan afectar la tranquilidad de los habitantes. Asimismo, invitaron a la comunidad a seguir confiando en las instituciones y a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencia 123 o las líneas especializadas del GAULA 165, herramientas clave para continuar debilitando el accionar criminal en el municipio.