Asesinan en Soledad a un tendero por negarse a regalar una canasta de cervezas: esto se sabe

Un nuevo caso de intolerancia sacude al departamento del Atlántico. Un tendero de 62 años fue asesinado a balazos en el barrio Los Almendros, en el municipio de Soledad, tras negarse a entregar gratuitamente una caja de cerveza a un cliente que posteriormente regresó armado al establecimiento.

Tendero fue asesinado en Soledad

Según testigos, el comerciante se encontraba atendiendo su negocio cuando un hombre llegó y le solicitó que le regalara una caja de cerveza.

El tendero respondió que le entregaría el producto si le daba el dinero correspondiente, pero esta negativa generó una discusión verbal entre ambos.

Después del altercado inicial, el cliente cedió aparentemente, pagó por la mercancía y abandonó el lugar. Sin embargo, la situación no terminó ahí.

Algunas personas que se encontraban cerca del establecimiento aseguran que el mismo hombre regresó minutos después con el rostro cubierto, portando un pasamontaña y una gorra.

El agresor desenfundó un arma de fuego y disparó indiscriminadamente en varias oportunidades contra el tendero.

"El muchacho se molestó, no sé de qué forma pretendía llevarse la canasta sin dinero y se fueron a palabras y por ahí, unos 30 minutos después, 40 minutos después, escuché las detonaciones y pues al rato que ya se calmó todo. Me acerqué y vimos que era el dueño de la tienda”, relató un testigo del hecho.

La víctima alcanzó a ser trasladada de urgencia a un centro asistencial de la zona, pero lamentablemente falleció a causa de las heridas recibidas.

Autoridades buscan al asesino de un tendero en Soledad

Tras conocerse este caso, las autoridades locales iniciaron la búsqueda del responsable del homicidio. Hasta el momento se desconoce la identidad del agresor, quien huyó del lugar inmediatamente después de cometer el crimen.

La Policía del Atlántico adelanta las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del homicida.