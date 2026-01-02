CANAL RCN
Economía

Este fue el carro más vendido en Colombia en 2025: vea el top 10 de modelos

Conozca cuál fue el carro más vendido en Colombia en 2025 y vea el top 10 de modelos que lideraron las ventas del sector automotor.

Este fue el carro más vendido en Colombia en 2025: vea el top 10 de modelos
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 02 de 2026
06:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con la llegada de 2026, el sector automotor en Colombia hace su habitual balance anual y deja claro que 2025 fue un año histórico para la venta de carros nuevos.

¿Cuáles fueron las marcas de carros que más vendieron en el 2025 en Colombia?
RELACIONADO

¿Cuáles fueron las marcas de carros que más vendieron en el 2025 en Colombia?

De acuerdo con el más reciente boletín de Fenalco, entre enero y diciembre se matricularon más de 254.000 vehículos nuevos, lo que representó un crecimiento del 26,4 % frente a 2024.

Diciembre, como ya es costumbre, fue el mes más fuerte, con más de 30.000 unidades registradas, el mejor resultado del sector desde 2019.

Este fue el carro más vendido en Colombia durante 2025

En medio de ese crecimiento, hubo un claro protagonista. La familia K3 de Kia, que incluye las versiones Sedán y Cross, se consolidó como el carro más vendido de Colombia en 2025, con 9.728 matrículas, lo que significó un aumento del 65,4 % frente al año anterior.

Alcalde Galán confirmó qué pasará con el pico y placa a los carros matriculados por fuera de Bogotá para los sábados
RELACIONADO

Alcalde Galán confirmó qué pasará con el pico y placa a los carros matriculados por fuera de Bogotá para los sábados

El K3 Cross aportó 5.823 unidades y el K3 Sedán 3.912, confirmando el buen momento de la marca coreana en el país.

El segundo lugar fue para la Mazda CX-30, de Mazda, con 8.819 unidades, mientras que el tercer puesto lo ocupó la Renault Duster Nacional, de Renault, con 7.727 matrículas. Un dato que llamó la atención del mercado fue el desempeño del BYD Yuan Up, de BYD, que se convirtió en el vehículo eléctrico más vendido del país y se metió en el top 10 anual.

Top 10 de carros más vendidos en Colombia en 2025

Según el ranking de matrículas acumuladas, este fue el top 10 de modelos más vendidos durante 2025:

Red criminal cazaba conductores, los encañonaba y les robaba carros de lujo en Bogotá: así los descubrieron
RELACIONADO

Red criminal cazaba conductores, los encañonaba y les robaba carros de lujo en Bogotá: así los descubrieron

  • Kia K3 (Sedán y Cross) – 9.728 unidades
  • Mazda CX-30 – 8.819
  • Renault Duster Nacional – 7.727
  • Chevrolet Onix
  • Suzuki Swift
  • Nissan Versa
  • Hyundai Tucson
  • BYD Yuan Up – 5.183
  • Volkswagen T-Cross
  • Kia Picanto.

El informe también reflejó un cambio en las preferencias de los compradores, con Kia, Renault y Toyota alternándose el liderazgo por marcas, y un crecimiento sostenido de los vehículos eléctricos e híbridos, tendencia que promete seguir marcando el rumbo del mercado automotor colombiano en 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Subsidios en Colombia

Útiles escolares 2026: así funcionan los subsidios de las cajas de compensación

Comercio

Venta de motocicletas aumentó casi en un 35% en el país durante 2025

Nequi

Así puede solicitar un crédito rápido con Nequi en 2026: requisitos y pasos

Otras Noticias

Santander

Procuraduría inició indagación disciplinaria por corrida de toros que terminó en batalla campal en Barbosa

Al interior de la Plaza de Toros se registraron enfrentamientos entre participantes de una corrida, al parecer, bajo estado de alicoramiento.

Estados Unidos

Luto en el cine: encuentran sin vida a la hija de un reconocido actor en Estados Unidos

La mujer fue hallada en un apartamento de San Francisco sin vida en la madrugada del 1 de enero.

Fútbol

Dani Alves regresa al fútbol: este es el nuevo plan tras salir de prisión por delito sexual

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos

Andrea Valdiri

Tristeza en la familia de Andrea Valdiri: el luto que conmocionó a sus seguidores