Este fue el carro más vendido en Colombia en 2025: vea el top 10 de modelos

Con la llegada de 2026, el sector automotor en Colombia hace su habitual balance anual y deja claro que 2025 fue un año histórico para la venta de carros nuevos.

De acuerdo con el más reciente boletín de Fenalco, entre enero y diciembre se matricularon más de 254.000 vehículos nuevos, lo que representó un crecimiento del 26,4 % frente a 2024.

Diciembre, como ya es costumbre, fue el mes más fuerte, con más de 30.000 unidades registradas, el mejor resultado del sector desde 2019.

Este fue el carro más vendido en Colombia durante 2025

En medio de ese crecimiento, hubo un claro protagonista. La familia K3 de Kia, que incluye las versiones Sedán y Cross, se consolidó como el carro más vendido de Colombia en 2025, con 9.728 matrículas, lo que significó un aumento del 65,4 % frente al año anterior.

El K3 Cross aportó 5.823 unidades y el K3 Sedán 3.912, confirmando el buen momento de la marca coreana en el país.

El segundo lugar fue para la Mazda CX-30, de Mazda, con 8.819 unidades, mientras que el tercer puesto lo ocupó la Renault Duster Nacional, de Renault, con 7.727 matrículas. Un dato que llamó la atención del mercado fue el desempeño del BYD Yuan Up, de BYD, que se convirtió en el vehículo eléctrico más vendido del país y se metió en el top 10 anual.

Top 10 de carros más vendidos en Colombia en 2025

Según el ranking de matrículas acumuladas, este fue el top 10 de modelos más vendidos durante 2025:

Kia K3 (Sedán y Cross) – 9.728 unidades

Mazda CX-30 – 8.819

Renault Duster Nacional – 7.727

Chevrolet Onix

Suzuki Swift

Nissan Versa

Hyundai Tucson

BYD Yuan Up – 5.183

Volkswagen T-Cross

Kia Picanto.

El informe también reflejó un cambio en las preferencias de los compradores, con Kia, Renault y Toyota alternándose el liderazgo por marcas, y un crecimiento sostenido de los vehículos eléctricos e híbridos, tendencia que promete seguir marcando el rumbo del mercado automotor colombiano en 2026.