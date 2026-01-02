Luto en el cine: encuentran sin vida a la hija de un reconocido actor en Estados Unidos

El mundo de Hollywood está de luto. Murió a los 34 años, la hija de un reconocido actor recordado por varias películas.

TMZ informó que las autoridades de California encontraron muerta a Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones. Su cuerpo fue hallado en un apartamento de Fairmont San Francisco, en la madrugada del jueves 1 de enero.

Murió Victoria Jones a los 34 años

Tanto la Policía como el cuerpo de Bomberos fueron alertados pasadas las 2:50 a.m. Cuando llegaron, Jones no tenía signos vitales. Horas después, TMZ informó que ella había tenido problemas con el consumo de sustancias.

Henry Wofford, portavoz del sheriff del condado de Napa, le contó al medio de comunicación que en 2025 ya habían sido alertados por la situación de Jones. Recordó una llamada del 26 de abril, en la que se informó que ella estaba grave luego de haber consumido cocaína.

Aquel día, la arrestaron y los uniformados notaron los cambios de comportamiento. Inclusive, se opuso a subir al carro oficial para adelantar el proceso. A las pocas horas, quedó en libertad.

¿Quién era Victoria Jones?

También hubo un suceso el 13 de junio en una situación similar. Un hombre le dijo a la Policía que Jones lo golpeó en medio de una discusión. Ante las autoridades, ella negó los señalamientos.

Según IMDb, Jones nació el 21 de abril de 1991 en Camp LeJeune, Carolina del Norte. Al igual que su papá, estuvo involucrada en la industria cinematográfica. Actuó en Hombres de negro II, Los tres entierros de Melquiades Estrada y Deuda de honor. Sin embargo, llevaba varios años sin aparecer en la gran pantalla.

Tommy es más conocido en el mundo del espectáculo. Es recordado por El fugitivo, la saga de Hombres de negro, Batman Forever, No country for old men, entre otras. Por la primera película mencionada, ganó el Academy Award y el Globo de Oro de 1994 como actor de reparto.