¿Quién es el británico requerido en España que fue capturado en el aeropuerto de Rionegro?

La Policía dio a conocer detalles de la que quizás es la primera captura importante de 2026. Le siguieron el rastro a un extranjero de 49 años que tenía circular roja de Interpol.

El protagonista del caso se llama Polemos Michael George, proveniente de Reino Unido. Resulta que el 16 de agosto de 2023, él estaba disfrutando de Marbella, zona turística de Málaga en España.

Disparó en Marbella

Sin embargo, la tranquilidad se acabó cuando sacó una pistola y disparó varias veces, poniendo en grave peligro a los presentes, incluyendo menores de edad. Por este hecho, lo buscaron por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

Durante las investigaciones, se supo que había huido afuera de Europa; llegando hasta Rionegro en Antioquia. Lo capturaron cuando transitaba por el aeropuerto internacional José María Córdova. Tenía pensado esconderse por un largo tiempo en suelo colombiano.

Se espera que dentro de poco, las autoridades colombianas se articulen con las británicas y españolas en aras de una eventual extradición.

Dos británicos hacían parte de una red narcotraficante

Hace un par de meses, las autoridades arrestaron a dos británicos que hacían parte de una red de narcotráfico. Estaban siendo buscados por tráfico de cocaína, armas, marihuana, heroína y anfetaminas, así como en actividades de lavado de activos y testaferrato.

La estructura originaria de Irlanda llegó hasta Colombia por los nexos con el Clan del Golfo. El envío de cocaína entonces cruzaba por Panamá y República Dominicana hasta llegar al ‘viejo continente’.

Por este accionar, una corte de Birmingham requirió a los extranjeros. Les hicieron seguimiento durante 11 meses hasta dar con el golpe certero en Medellín.