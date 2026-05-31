¿Por qué el software electoral cuenta con garantías de seguridad y transparencia?

El software electoral utilizado durante la jornada democrática en Colombia no corresponde a una sola herramienta tecnológica. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el sistema está compuesto por cuatro softwares diferentes que cumplen funciones específicas dentro del proceso electoral: el software de jurados, el software de preconteo, el software de divulgación y el software de escrutinio.

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Los dos primeros hacen parte de la unidad tecnológica encargada de la operación del proceso. A ellos se suma el software de divulgación, utilizado para transmitir los resultados electorales, y el software de escrutinio, considerado el más importante debido a que es el encargado de declarar oficialmente los resultados de las elecciones.

Según la explicación entregada por las autoridades, el software de escrutinio es propiedad del Estado y la licencia pertenece a la Registraduría. Además, se indicó que este sistema permanece en estado de congelamiento y solo entra en funcionamiento cuando inicia el proceso de conteo de votos tras el cierre de las urnas.

Uno de los aspectos destacados sobre la seguridad del sistema es el mecanismo requerido para su activación. El software necesita una clave de 24 caracteres que no está en poder de una sola persona o entidad. La distribución contempla seis caracteres para la unidad tecnológica, seis para la Registraduría, seis para delegados de los partidos políticos y seis para la Procuraduría. La activación solo es posible con la participación conjunta de todos los actores involucrados.

¿Qué auditorías tiene el software electoral y por qué se considera seguro?

Las autoridades electorales señalaron que el software sí cuenta con procesos de auditoría. Entre ellos se encuentra una auditoría internacional liderada por CAPEL, además de revisiones adicionales realizadas sobre el código fuente del sistema.

A estas verificaciones se suma una auditoría contratada por los partidos políticos, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, con acompañamiento del Ministerio de Tecnologías de la Información. Asimismo, los auditores de los partidos tuvieron acceso al código fuente durante dos semanas como parte del plan general de auditorías presentado para el proceso electoral.

Frente a las dudas sobre posibles modificaciones de resultados mediante algoritmos o programas informáticos, el registrador explicó que en Colombia la votación es eminentemente manual y cuenta con evidencia física. Los votos y las actas electorales permanecen disponibles para verificación y pueden ser contrastados con la información divulgada por la Registraduría. Además, dichas actas son entregadas a los partidos políticos, que pueden realizar cruces y validaciones independientes.

Las autoridades también indicaron que el software empleado no es nuevo dentro del sistema electoral colombiano. De acuerdo con la información suministrada, se trata de la misma plataforma tecnológica utilizada en procesos electorales anteriores, incluyendo elecciones presidenciales y legislativas, aunque para la actual jornada se implementa con mayores garantías y bajo una vigilancia permanente de organismos electorales, partidos políticos y entidades de control.