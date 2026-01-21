Procuraduría pone contra la pared al alcalde de Cúcuta por contrato de acueducto

La Procuraduría General de la Nación dejó bajo seria advertencia al alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, y al gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad (E.I.S.), Diego Mora, por presuntas omisiones graves frente al contrato de operación del servicio de acueducto y alcantarillado suscrito con la firma Aguas Kpital.

De acuerdo con el Ministerio Público, existen elementos suficientes —incluido un pronunciamiento previo de la Contraloría General— que acreditan un daño patrimonial al Estado y un incumplimiento grave del operador, lo que obligaría legalmente a declarar la caducidad del contrato. Sin embargo, ni la Alcaldía ni la empresa de servicios públicos habrían adoptado las decisiones administrativas correspondientes.

Riesgo disciplinario por inacción

En el documento oficial, la Procuraduría advierte que la falta de acción por parte de los funcionarios responsables deja de ser una decisión discrecional y podría configurar una falta disciplinaria, al tratarse de autoridades con deber directo de supervisión, control y protección del patrimonio público.

El ente de control fue enfático en señalar que, una vez declarado el daño patrimonial, la omisión en declarar la caducidad del contrato constituye una conducta de extrema gravedad.

Plazo perentorio para responder

Por esta razón, la Procuraduría otorgó un plazo improrrogable de cinco días hábiles para que la Alcaldía de Cúcuta y la E.I.S. remitan un informe detallado en el que expliquen:

Qué decisiones se han tomado desde octubre de 2025.

En qué estado se encuentra el análisis de la caducidad del contrato.

Las razones jurídicas y técnicas para no haber actuado.

Las medidas adoptadas para proteger los recursos públicos.

El Ministerio Público advirtió que, de persistir las omisiones, se abriría paso a investigaciones disciplinarias formales contra el alcalde Acevedo y el gerente Diego Mora, en un caso que vuelve a poner en el centro del debate la gestión de los servicios públicos en la capital de Norte de Santander.