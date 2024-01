Procuraduría suspendió por tres meses y llamó a juicio disciplinario al canciller Álvaro Leyva

La Procuraduría General suspendió provisionalmente por tres meses y llamó a juicio disciplinario al canciller Álvaro Leyva, esto por las presuntas irregularidades que se pudieron haber cometido en el proceso de la licitación de pasaportes en donde ha habido una disputa con Thomas Greg & Sons.

Para el órgano de control, el canciller incurrió en dos faltas gravísimas a título de dolo. Posiblemente, podrían reiterarse las fallas que se le atribuyen.

#SucedeAhora La Procuraduría suspendió provisionalmente al canciller Álvaro Leyva, quien presuntamente pudo haber incurrido en dos faltas gravísimas en la licitación de pasaportes.⬇️ pic.twitter.com/1noPspYtIe — Noticias RCN (@NoticiasRCN) January 24, 2024

Las faltas en las que podría haber incurrido el canciller están relacionadas con el haber declarado desierta la licitación.

“Declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”, informó la Procuraduría.

También se investigará la decisión del canciller de haber declarado urgencia manifiesta en medio del proceso de la licitación. La Procuraduría investigará si había los argumentos necesarios para adoptar esa medida.

¿Por qué suspenden al canciller Álvaro Leyva?

Sobre la suspensión, el órgano de control aseguró que la medida era para seguir evitando que el canciller continúe cometiendo las presuntas fallas.

"La medida se tomó en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes", concluyó la Procuraduría.

Sobre la decisión, la procuradora general, Margarita Cabello, aseguró que se archivó la investigación que había también del secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez.

“Teniendo en cuenta su rol de ordenador del gasto y porque también es quien está dirigiendo el nuevo proceso licitatorio de pasaportes. Al secretario general de la Cancillería se le archivó la investigación”, aseguró la procuradora general.

Gobierno no concilia con Thomas Greg & Sons

La Cancillería venía adelantando un proceso de conciliación con Thomas Greg & Sons por la declaratoria desierta de la licitación de pasaportes.

El Gobierno tomó la decisión de no conciliar y avanzar en la demanda interpuesta por la empresa que ha entregado los pasaportes colombianos por más de diez años.

“Yo no concilio. Tengo elementos de juicio y jurídicos para no conciliar (…) Me siento muy tranquilo porque tengo la verdad, la razón y el derecho a mi favor. Es un proceso con los argumentos suficientes para sacarlo adelante en los términos en que lo estoy planteando”, afirmó Leyva en entrevista con la Revista Semana el pasado 16 de diciembre.