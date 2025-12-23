CANAL RCN
¿Wílmar Barrios en el fútbol colombiano? Referente lo pidió para su equipo en 2026

El volante lleva varias temporadas en el fútbol de Rusia y ahora lo ponen a sonar como una posibilidad pensando en posible regreso al fútbol colombiano.

Wilmar Barrios Zenit
FOTO: Wilmar Barrios - IG

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
01:28 p. m.
Wílmar Barrios, quien durante varios años fue titular indiscutido de la Selección Colombia, dejó de ser convocado para representar al combinado nacional, mientras su carrera se mantuvo con el paso de los años en la liga de Rusia.

Aunque no hay muchas posibilidades de que cambie de club en el corto plazo, su nombre comenzó a sonar en el fútbol colombino, pues uno de los referentes del equipo más importante de Colombia, lo pidió como refuerzo para la Copa Sudamericana 2026.

Marlos Moreno pidió regalo de Navidad

El extremo de Atlético Nacional, Marlos Moreno, habló con Win Sports en donde comentó su deseo de ver a Wílmar Barrios con la camiseta 'verdolaga' para la próxima temporada.

He escuchado comentarios, sé que es un jugadorazo, lo que podría aportarnos en Nacional. Sin pensarlo me gustaría que fuese el regalo.

A pesar de los rumores que ha escuchado Moreno, lo cierto es que Wílmar Barrios, de 32 años, todavía tiene contrato con el Zenit hasta junio de 2027, por lo que sería difícil llegar a un acuerdo para su salida, sumando además que es uno de los mejores pagos en un club adinerado en Rusia.

El jugador de la Selección Colombia con el que negocia Nacional

En Atlético Nacional actualmente sostienen conversaciones con un jugador con presente en la Selección Colombia. Se trata de Santiago Arias, quien termina contrato con el club Bahía de Brasil y quiere tener rodaje de cara a la Copa del Mundo.

Lo que se reporta es que está muy cerca de llegar a un acuerdo para convertirse en jugador del verde de Antioquia. Se vincularía como agente libre y están muy cerca de llegar a un acuerdo sobre su salario.

