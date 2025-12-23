Navidad en altamar: el ARC Simón Bolívar se prepara para celebrar la Nochebuena frente a Valparaíso

A bordo del ARC Simón Bolívar la Navidad ya se siente. Luego de casi 20 días de travesía por el océano Pacífico, el buque se encuentra a unas 60 millas de la costa de Valparaíso, Chile, y la expectativa por “ver tierra” se mezcla con el ambiente festivo que ha acompañado a la tripulación en altamar.

Aunque el mar ha presentado algunas mareas que obligaron a reducir la velocidad mientras se espera la autorización para el fondeo, el ánimo no decae. Por el contrario, los tripulantes se preparan para vivir la Nochebuena a bordo, con la ciudad chilena como telón de fondo y con una agenda cargada de actividades tradicionales.

Novenas, fe y unión en medio del océano

Lejos de casa, la tripulación ha mantenido vivas las costumbres navideñas. Cada noche, las cubiertas del buque se convierten en escenario de la tradicional novena, con oraciones, villancicos y un pesebre que reúne a todos sin distinción de rangos.

Pero la celebración no se queda solo en lo solemne. Tras el “amén”, llega la versión naval de la novena: presentaciones improvisadas, bailes, juegos y representaciones llenas de humor que fortalecen la integración y la camaradería entre quienes comparten largas jornadas de navegación.

“Es una forma de traer un pedacito de Colombia hasta el buque, de sentirnos en familia a pesar de la distancia”, coinciden varios tripulantes, quienes destacan que estos espacios ayudan a sobrellevar la lejanía del hogar.

Además de las celebraciones, continúan los entrenamientos y simulacros diarios para atender cualquier emergencia, una rutina que no se detiene ni siquiera en Navidad. El hangar del buque también será acondicionado para la cena navideña y para ceremonias especiales, como los ascensos previstos en estas fechas.

Con más de 3.400 millas recorridas desde su zarpe de Cartagena el pasado 6 de diciembre, el ARC Simón Bolívar navega hacia Chile entre oraciones, risas y mensajes de los tripulantes a sus familias, mientras las gaviotas que sobrevuelan el buque anuncian que la tierra firme está cada vez más cerca.