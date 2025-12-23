Fiscalía inició el trámite de circular roja contra la “del disfraz azul”, vinculada al homicidio de Jaime Esteban Moreno

La Fiscalía General de la Nación inició el trámite con Interpol Colombia para expedir la Circular Roja de Kleidymar Paola Fernández, la “mujer del disfraz azul”, que estaría implicada en el homicidio del joven Jaime Esteban Moreno, el pasado 31 de octubre (2025).

Fuentes de inteligencia le dijeron a Noticias RCN que la mujer, con una orden de captura en su contra por el delito de homicidio agravado, habría salido del país en noviembre.

Una de las hipótesis de mayor fuerza es que Fernández estaría tratando de huir de la justicia colombiana en su país de origen: Venezuela. Sin embargo, esta información aún debe ser verificada por las autoridades.

RELACIONADO Orden de captura contra la mujer del disfraz azul implicada en asesinato de Jaime Esteban Moreno

La del disfraz azul tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana:

Los dos hombres que Fernández acompañó mientras golpeaban al joven universitario, hasta causar su muerte: Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González, ya fueron judicializados, como autores materiales del crimen.

La llamada “mujer del disfraz azul” es requerida por las autoridades colombianas, desde que el juez 69 de garantías de Bogotá expidió una orden de captura en su contra “por presuntamente ser la determinadora para acabar con la vida del ciudadano Jaime Esteban Moreno Jaramillo”.

En el documento expedido por la judicatura se anuncia que será judicializada por el delito de homicidio agravado y se solicita su “comparecencia al proceso. Formulación de imputación, e imposición de medida de aseguramiento”.

RELACIONADO Juez ratificó cárcel para uno de los implicados en el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno

Fernández será buscada en 196 países una vez se emita la circular roja:

Se espera que en los próximos días se produzca la notificación de las autoridades colombianas e Interpol, para iniciar la búsqueda de Fernández en 196 países.

La mujer, que estaría detrás de la golpiza que acabó con la vida del joven Jaime Esteban Moreno, se ve repetidamente en las grabaciones de seguridad del sector en el que fue brutalmente golpeado, tras salir de una fiesta de Halloween en la que departía con amigos.