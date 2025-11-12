Producción nacional de fertilizantes: la apuesta para frenar el mercado pirata y proteger la seguridad alimentaria

La calidad de los insumos agrícolas se ha convertido en uno de los factores más determinantes para garantizar la sostenibilidad del campo colombiano. En una visita a la planta de producción de fertilizantes de Yara en Cartagena, uno de los complejos más modernos del país, quedó en evidencia la relevancia de fortalecer la fabricación local y combatir la comercialización de productos piratas que afectan la productividad rural.

María Helena Latorre, directora de Procultivos de la ANDI, advirtió sobre el riesgo que representa el mercado pirata para miles de agricultores: “El fertilizante adulterado no solo perjudica a quien lo compra: está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país entero. Una cosecha perdida impacta el bolsillo del productor, el abastecimiento y los precios para el consumidor final”, señaló.

En la sala de control, donde los operadores monitorean en tiempo real los procesos químicos y de formulación, la producción certificada muestra su valor diferencial: trazabilidad, precisión y cumplimiento de estándares internacionales. Un nivel de rigurosidad que no se replica en productos ilegales o sin registro.

Combatir el mercado pirata de insumos

El contrabando de fertilizantes se ha convertido en una amenaza creciente. Latorre fue enfática en la necesidad de frenarlo: “El mercado ilegal no tiene controles, no tiene estudios técnicos y no garantiza nada. Muchos agricultores terminan invirtiendo en productos que no cumplen lo que prometen y eso deteriora los suelos, afecta los rendimientos y puede comprometer la producción de alimentos”.

Para la ANDI, es fundamental que las autoridades fortalezcan la vigilancia y que los agricultores adquieran sus insumos en canales verificados. Esto se debe a que la pérdida de confianza en el mercado formal no solo afecta la economía rural, sino que abre espacio a estructuras informales que pueden impactar la estabilidad de toda la cadena productiva.

Producción nacional: un escudo para la soberanía alimentaria

Con tecnología especializada y capacidad de respuesta rápida ante la demanda local, la industria nacional se convierte en un pilar fundamental para reducir la dependencia de importaciones y garantizar la disponibilidad de fertilizantes, incluso en escenarios globales de crisis.

“La producción nacional nos permite asegurar un suministro estable y confiable. Cuando dependemos totalmente de las importaciones, cualquier fluctuación internacional afecta al agricultor colombiano”, explicó Latorre.

Con cultivos que abastecen a más de 50 millones de personas, fortalecer la industria formal de fertilizantes y cerrar el paso al mercado pirata es una prioridad urgente para blindar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del agro nacional.