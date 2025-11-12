CANAL RCN
Deportes

Ponen fin a tradicional equipo del fútbol colombiano: Dimayor aprobó cambio de nombre y sede

En la Asamblea de la Dimayor votaron favorablemente para aprobar el cambio de identidad de uno de los clubes con más años en el fútbol colombiano.

Dimayor aprobó cambio de nombre de Atlético Huila
FOTO: Dimayor

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
11:23 a. m.
Este 11 de diciembre, se llevó a cabo la Asamblea General de la Dimayor, en donde se discutieron diferentes temas relacionados al futuro del fútbol colombiano, como formato de competencia, cambios en los reglamentos y situaciones específicas de los clubes.

Uno de los puntos a tratar y que sería sometido a votación entre los 36 clubes afiliados, era el cambio de nombres para algunos equipos. Luego de aprobar el cambio de nombre de CD La Equidad a Internacional de Bogotá, ahora el turno fue para la modificación de un tradicional equipo en Colombia.

Atlético Huila se va de Neiva

Los nuevos dueños de Atlético Huila presentaron una propuesta para evaluar un cambio de sede y también de nombre. Cabe recordar que tras una inspección de Dimayor, el pasado 28 de octubre se determinó que el estadio Guillermo Plazas Alcid no podría albergar fútbol profesional.

Esta situación obligó al club a cambiar de plaza, por lo que jugó los cuadrangulares del Torneo BetPlay en el estadio Murillo Toro de Ibagué. Sin embargo, para la nueva temporada, jugarán en Yumbo, Valle del Cauca, a pesar de que clubes como Boca Juniors de Cali y el Internacional de Palmira se opusieron.

El nuevo nombre aprobado por Dimayor

Además de que ya no jugarán en Neiva, se informó que el equipo también perderá su identidad. Pasará a llamarse Yumbo Independiente del Valle FC, como lo había informado el alcalde de Yumbo, Alexander Ruiz, a la espera de confirmarse si también se daría un cambio en los colores, así como la presentación del nuevo escudo.

Cabe recordar que los dueños del equipo -hasta hoy opita- son del grupo IDV, del club Independiente del Valle de Ecuador, por lo que este nombre será para mantener la identidad y afianzar a este club como una filial en Colombia.

