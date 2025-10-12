¿Qué significa vivir constantemente malhumorado, según psicólogo?

El mal humor es considerado como un trastorno social que puede ser producido por distintos factores del día a día como el estrés acumulado, problemas económicos, situaciones del diario, entre otras situaciones que alteran la estabilidad emocional de las personas.

Este se manifiesta por medio de comportamientos irritables y, en algunas ocasiones, agresivos por parte de las personas en ambientes externos como la calle o lugares más íntimos como la familia o lugar de trabajo.

¿Qué significa vivir malhumorado constantemente?

Expertos señalan que cada vez es más común ver personas malhumoradas durante el día por lo que esta problemática se ha ido agudizando con el paso del tiempo y ha impactado a personas menores de 30.

Según Juan Muvdi, psiquiatra profesional, la sociedad ha normalizado el malhumor de las personas ya que se están dejando de lado los verdaderos riesgos que esto puede representar.

Aunque el malhumor constante se debe a muchos factores, el experto reveló que esta conducta puede ser un síntoma de ansiedad, depresión, insomnio, TDAH, entre otras afecciones. El mal genio crónico puede ser una causa de distintas condiciones mentales y es importante reconocer algunas señales de alarma para acudir a un especialista.

El mal humor social es considerado como un trastorno emocional que suele manifestarse por medio del comportamiento irritable de una persona. Las presiones económicas, laborales y el ritmo de vida de cada individuo es trascendental a la hora de que esto se presente.

Especialistas también han asociado el caos de las ciudades con el posible estrés de cada individuo. El tráfico es una de las causas principales por las que las capitales pueden generar malestar en cada persona.

¿Qué es la ciclotimia y cuáles son sus signos?

Según Srinivas Dannaram, doctor y psiquiatra, la ciclotimia es similar al trastorno bipolar y genera cambios en el humor de las personas que pueden llegar a ocasionar importantes problemas en las relaciones afectivas.

Algunos de los síntomas de esta condición, en la etapa maníaca, son: poca necesidad de dormir, hablar alto y rápido, distraerse fácilmente, participar en comportamientos riesgosos y rapidez en los pensamientos.

No obstante, la depresión en la ciclotimia deja ver algunos síntomas como: sentimiento de culpabilidad o inutilidad, comer demasiado o muy poco, estar cansado y sin energía, pensar recurrentemente en la muerte y dificultad para concentrarse.