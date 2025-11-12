Armenia ganó importante reconocimiento en educación gracias a millonaria inversión

En las últimas horas, Armenia recibió un importante reconocimiento. Ganó el Reto Nacional por la Educación tras superar a más de 300 postulaciones.

Este logró se dio gracias a la inversión de 123 mil millones de pesos en formación y digitalización. “Un reconocimiento que confirma lo que ya sentimos: Armenia es líder, innovadora y ejemplo nacional”, destacó la alcaldía.

Armenia ganó el Reto Nacional por la Educación

El reto fue impulsado por Colombia Líder. La capital de Quindío ganó en la categoría V Ciudades capitales con población menor a 500.000 habitantes.

James Padilla García, alcalde de Armenia, sostuvo que el premio se da por la modernización del sistema educativo público, el cual ha beneficiado a niños y adolescentes.

Algunos de los proyectos educativos son: digitalización de las aulas públicas para todos los niveles, ser la segunda ciudad con mejores resultados en la Prueba Saber, fortalecer la formación socioemocional, la articulación con las universidades y el Sena, programas de acceso, entre otros.

Inversión supera los 120 mil millones de pesos

Un punto importante es que se han entregado más de dos mil becas a graduandos por sus promedios académicos, actividades culturales y deportivas.

“Estamos honrando la confianza de las familias y reafirmando que Armenia está para grandes cosas. Seguiremos trabajando sin descanso por una educación con calidad, equidad y sentido territorial. Este logro es un impulso para seguir construyendo una ciudad líder en innovación social y educativa”, afirmó el mandatario.