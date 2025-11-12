CANAL RCN
Internacional

La Tarjeta Dorada Trump para conseguir la ciudadanía a cambio de un millón de dólares ya está disponible

El gobierno Trump presentó tres opciones de ciudadanía para millonarios, empresarios y talento humano de grandes compañías.

Foto: trumpcard.gov
Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
09:44 a. m.
La tarde del miércoles, 10 de diciembre, se materializó la promesa que el presidente Donald Trump hizo en junio de emitir una tarjeta para extranjeros adinerados, que busquen obtener la ciudadanía estadounidense.

El anuncio fue realizado a través de su red Truth Social, pese a las dudas sobre la iniciativa: “¡La Tarjeta Dorada Trump del Gobierno de los Estados Unidos ya está aquí! Un camino directo a la ciudadanía para todas las personas cualificadas y evaluadas ¡Esto es muy emocionante! Nuestras grandes empresas estadounidenses por fin pueden conservar su invaluable talento ¡El sitio web estará disponible en 30 minutos!”.

Los interesados pueden aplicar desde la tarde del miércoles a tres tipos de tarjeta, dependiendo de sus necesidades. Las opciones van desde el millón de dólares (3,833,506,220 pesos colombianos al cambio de diciembre del 2025) y hasta los cinco millones (19,136,600,000 pesos colombianos al cambio de diciembre del 2025).

¿Qué tipo de tarjetas de residencia podrán adquirirse desde ahora?

La primera opción a la que puede aplicarse en el sitio web es la Tarjeta Dorada Trump que, por una tarifa de procesamiento de 15.000 dólares y una contribución de un millón de dólares, garantiza la residencia en tiempo récord, a quienes logren la aprobación de antecedentes del Departamento de Seguridad Nacional.

La segunda opción es la Tarjeta Trump Platino, que abrió sus listas de espera para millonarios interesados en obtener un permiso de permanencia de 270 días por año, sin la obligación del pago de impuestos sobre ingresos no estadounidenses, a cambio de una tarifa de procesamiento y una contribución de cinco millones de dólares.

Y la tercera y última opción es la Tarjeta Dorada Trump Corporativa, con la que empresas pueden adquirir una residencia transferible entre empleados de la compañía (con una tarifa adicional del 5%), a cambio de una tarifa de procesamiento de 15.000 dólares y una contribución de dos millones, que permite mantener a las compañías la residencia, año a año, por una tarifa adicional de un 1%.

Son todas alternativas al visado EB-5, que otorga la residencia a quienes realicen inversiones cercanas al millón de dólares en el país.

