Advierten por lote de billetes de 50.000 pesos falsos: este es su serial y así puede identificarlos
Conozca el serial con el que están estafando a gente.
Noticias RCN
10:50 a. m.
La circulación masiva de billetes falsos de $50.000 pesos, cuya alta calidad de imitación, ha logrado engañar a miles de colombianos. La preocupación se intensifica al confirmarse que estos ejemplares fraudulentos están siendo distribuidos con series que han sido previamente identificadas, sirviendo como una señal de advertencia para consumidores y negocios.
A pesar de que los falsificadores pueden replicar cualquier serial e incluso usar códigos de billetes auténticos, la rápida difusión de denuncias en redes sociales y medios ha permitido identificar un par de secuencias alfanuméricas que han sido reportadas de forma recurrente en este tipo de fraude.
Aunque conocer un serial no es una garantía absoluta, ya que los delincuentes cambian constantemente sus patrones, la reiterada aparición de códigos idénticos en diferentes ciudades sugiere la existencia de lotes falsificados.
Estos son los billetes de 50.000 que son falsos
Entre los seriales más mencionados en las alertas recientes sobre billetes de $50.000 se encuentran:
- BA47018021
- BB48049786
- CB97627439
Es fundamental recalcar que, si bien estos seriales deben generar una alerta inmediata, la principal defensa contra la falsificación reside en la verificación de las medidas de seguridad físicas que el Banco de la República (BRC) ha implementado en el diseño.
Recomendaciones para identificar un billete falso
El Banco de la República ha recordado a la ciudadanía que no deben depender únicamente de un marcador químico o de conocer el serial, sino de aplicar la sencilla pero efectiva metodología de "Mire, Toque, Levante, Gire y Compruebe".
Estos cinco pasos permiten a cualquier persona, sin necesidad de herramientas sofisticadas, determinar si el billete que tiene en sus manos es legítimo.
- Observe los colores y la nitidez de la impresión. Los billetes auténticos tienen colores vivos y figuras perfectamente definidas. En el caso del billete de $50.000 (el que lleva el rostro de Gabriel García Márquez), las falsificaciones a menudo presentan colores opacos o detalles borrosos, especialmente en las microimpresiones y el retrato.
- Sienta la textura. El papel moneda colombiano tiene un relieve especial en varias áreas, incluyendo el texto "Banco de la República", el valor nominal del billete ($50) y el retrato. Si el billete se siente completamente liso o como papel común, es una señal de alarma.
- Incline el billete en diferentes ángulos. En la imagen del colibrí y en el número 50 ubicado en la esquina superior derecha, la tinta debe cambiar de color (generalmente de verde a azul o viceversa) y producir un efecto de movimiento o 'gota de agua'. Este es uno de los elementos más difíciles de imitar por los falsificadores.
- Si la duda persiste, utilice una lupa para ver los microtextos de seguridad (como la inscripción "50 MIL BRC" cerca del retrato) o una luz ultravioleta. Bajo esta luz, algunas zonas y fibras del billete deben mostrar fluorescencia. El BRC ha advertido que métodos como frotar el billete o mojarlo no son efectivos y pueden dañar un billete legítimo.