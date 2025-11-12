Advierten por lote de billetes de 50.000 pesos falsos: este es su serial y así puede identificarlos

La circulación masiva de billetes falsos de $50.000 pesos, cuya alta calidad de imitación, ha logrado engañar a miles de colombianos. La preocupación se intensifica al confirmarse que estos ejemplares fraudulentos están siendo distribuidos con series que han sido previamente identificadas, sirviendo como una señal de advertencia para consumidores y negocios.

A pesar de que los falsificadores pueden replicar cualquier serial e incluso usar códigos de billetes auténticos, la rápida difusión de denuncias en redes sociales y medios ha permitido identificar un par de secuencias alfanuméricas que han sido reportadas de forma recurrente en este tipo de fraude.

Aunque conocer un serial no es una garantía absoluta, ya que los delincuentes cambian constantemente sus patrones, la reiterada aparición de códigos idénticos en diferentes ciudades sugiere la existencia de lotes falsificados.

Estos son los billetes de 50.000 que son falsos

Entre los seriales más mencionados en las alertas recientes sobre billetes de $50.000 se encuentran:

BA47018021

BB48049786

CB97627439

Es fundamental recalcar que, si bien estos seriales deben generar una alerta inmediata, la principal defensa contra la falsificación reside en la verificación de las medidas de seguridad físicas que el Banco de la República (BRC) ha implementado en el diseño.

Recomendaciones para identificar un billete falso

El Banco de la República ha recordado a la ciudadanía que no deben depender únicamente de un marcador químico o de conocer el serial, sino de aplicar la sencilla pero efectiva metodología de "Mire, Toque, Levante, Gire y Compruebe".

Estos cinco pasos permiten a cualquier persona, sin necesidad de herramientas sofisticadas, determinar si el billete que tiene en sus manos es legítimo.