Futbolista colombiano fue víctima de violento robo en las vías del Cauca: esto se sabe

El exjugador del Deportivo Pasto, Ray Vanegas, fue víctima de un asalto mientras se desplazaba desde Pasto hacia Medellín por la vía Panamericana, entre los sectores de Remolinos y Mojarras, en límites de Cauca y Nariño.

Un grupo de hombres armados interceptó su camioneta, una Mazda CX-30 y obligó a los ocupantes a descender, llevándose dinero, pertenencias de valor y el vehículo. Este hecho se suma al deterioro de la seguridad en el corredor vial, donde se han incrementado los asaltos a vehículos de pasajeros, particulares y de carga, especialmente en horas de la noche.

De acuerdo a lo reportado por las autoridades, no hubo intento de secuestro y el objetivo principal de los delincuentes era el hurto del automotor. La presencia del Ejército permitió finalmente asegurar la integridad de Vanegas y acompañar su desplazamiento para continuar la ruta hacia Medellín.

Detalles del tenso momento para Ray Vanegas

El diario El País de Cali confirmó, citando a integrantes del Ejército, que Vanegas cayó en un retén ilegal instalado por un grupo armado al margen de la ley. De acuerdo con lo reportado por este medio, el futbolista habría sido retenido antes de que los armados procedieran a despojarlo de su camioneta en la noche del 9 de diciembre.

Durante el hecho, Vanegas logró comunicarse inicialmente con un allegado, pero luego se perdió contacto hasta que integrantes que patrullaban la zona lo auxiliaron tras quedar abandonado en la carretera luego del hurto.

El País también registró que, tras recibir apoyo, el futbolista continuó su ruta hacia Medellín, donde adelantaba actividades personales y comerciales.

La situación de orden público en el Cauca

El caso de Vanegas no es aislado. En los últimos meses se han registrado varios hechos similares con diferentes personas que circulan por las vías del departamento del Cauca, donde miembros de Grupos Armados Organizados o de delincuencia común están haciendo de las suyas.

Uno de los hechos más recientes y que fue muy comentado en redes sociales fue el secuestro del hijo de Giovanny Ayala, quien estuvo privado de la libertad tras dos semanas, luego de ser interceptado a la altura del municipio de Cajibío tras una presentación musical en El Tambo.