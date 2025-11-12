¿Irreconocible? Yina Calderón se hizo drástico cambio de look y causó revuelo

Luego de que se terminó La Mansión de Luinny, el reality que se llevó a cabo en República Dominicana y en el que estuvo presente Yina Calderón, la DJ y empresaria regresó a Colombia.

Es así como la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se ha dedicado a compartir con sus hermanas y a estar pendiente de su apariencia.

Por lo tanto, en las últimas horas decidió realizarse un radical cambio de look que, incluso, dejó en shock a su círculo más cercano.

¿Qué han dicho en las redes sociales? ¿Qué ha manifestado la misma Yina Calderón?

En imágenes: este es el radical cambio de look que se hizo Yina Calderón

En la noche del 10 de diciembre de 2025, Yina Calderón volvió a dejarse el cabello corto y aseguró que quería lucir un estilo de los 80.

Sin embargo, apenas les mostró a sus hermanas el cambio, ellas quedaron impresionadas y manifestaron que les parecía mejor el look que le hizo Melissa Gate en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Ante esa respuesta, Yina Calderón les indicó que ellas "no entendían la vibra", pero en la mañana de este 11 de diciembre de 2025 reconoció que había quedado trasquilada y que ya estaba buscando una solución.

El nuevo look que se hizo Yina Calderón es el siguiente:

¿Cómo han reaccionado los internautas tras el nuevo look de Yina Calderón?

Desde que Yina Calderón mostró su nuevo look en las redes sociales, las opiniones han estado divididas.

Por un lado, unos seguidores han indicado que creen que ese corte le luce y que compagina con su estilo.

Sin embargo, otros internautas se han puesto del lado de Juliana y Leonela Calderón y han considerado que lo mejor era que Yina se hubiera repetido el corte realizado por Melissa Gate unos meses atrás.