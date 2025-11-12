Directora del Dapre advierte que Fondo de Adaptación podría perder millonaria suma por baja ejecución

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, lanzó este 11 de diciembre una seria advertencia sobre el desempeño del Fondo de Adaptación durante los últimos años.

RELACIONADO Ratifican a Angie Rodríguez como directora del Dapre tras presiones y denuncias por amenazas

Directora del Dapre lanzó dura advertencia sobre el Fondo de Adaptación

Según explicó, la entidad no solo ha disminuido su capacidad de ejecución, sino que, de manera paralela, ha incrementado de forma considerable la contratación de personal, una situación que ha puesto en riesgo recursos clave destinados a enfrentar el fenómeno de La Niña.

Rodríguez señaló que 370.000 millones de pesos podrían perderse si el Ministerio de Hacienda no autoriza el reintegro del dinero para garantizar su ejecución en 2026.

En total, sumando las vigencias 2024 y 2025, el riesgo de pérdida ascendería a $578.000 millones, recursos esenciales para la atención y mitigación de emergencias asociadas a las lluvias.

La funcionaria cuestionó el crecimiento desproporcionado de la planta contratada en el Fondo. De acuerdo con sus declaraciones, desde 2018 se registró un aumento sostenido de personal, llegando a un máximo de 401 contratistas en 2023, mientras que la ejecución de proyectos disminuyó.

“Es impresionante y es que durante los últimos años el Fondo de Adaptación ha perdido la capacidad de ejecución, pero ha aumentado de manera considerable la contratación del personal. Entonces, encontramos que hay un incremento a partir del año 2018 de las personas contratadas. Entonces, entre más personas contratadas, hay menor ejecución de los proyectos. Contrario a lo que pasaba antes y era que había más proyectos, más ejecución, con menor personal”, aseguró Rodríguez.

La directora también se refirió a presuntas irregularidades en contratos relacionados con las obras de mitigación en La Mojana, calificando la situación como “una vergüenza”. Según detalló, al menos cuatro contratos presentan 0% de ejecución, tres de ellos bajo la gerencia del exdirector Carlos Carrillo.

Entre los contratos señalados se encuentra el proyecto conocido como Ruta del Arroz, el cual, pese a haber sido estructurado y adjudicado durante la administración de Carrillo, no registra avances.

RELACIONADO Contraloría puso la lupa a millonario contrato del Dapre para la adquisición de drones

Grave advertencia por contratos del Fondo de Adaptación con 0% de ejecución

“Entonces acá viene la alerta de estos contratos, que es, perdóneme, no por no decirlo menos, una vergüenza completamente. Porque aquí se habla con cifras, con estadísticas y con hechos. El primer proyecto, el de la ruta del arroz, este proyecto fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo. 0% de ejecución, 0% de ejecución. Aquí hay un riesgo de colapso financiero, un desplome en la ejecución, un incumplimiento contractual y sospecha de falta de transparencia”, añadió.

Otro contrato mencionado es el de investigación hidrodinámica, también con ejecución nula y sin insumos relevantes que permitan avanzar en las soluciones previstas para el río Cauca.

Rodríguez finalizó su intervención asegurando que las presuntas irregularidades ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, para que estas instituciones determinen si hubo conductas que vulneraron los principios de contratación pública o afectaron la destinación de los recursos.