CANAL RCN
Colombia

El debate de la gente | Estas son las propuestas de las precandidatas del Centro Democrático

Conéctese con los canales digitales de Noticias RCN, participe en redes sociales con el #ElDebateDeLaGente y elija aquí a la candidata que cree que tiene las mejores propuestas.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
03:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Debate de la Gente es un formato de Noticias RCN que busca acercar a la audiencia a las propuestas de los precandidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2026, todo enmarcado en la alianza informativa de Tribuna RCN.

El turno de hoy será para las tres precandidatas del Centro Democrático: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

¿Cómo se llevará a cabo el Debate de la Gente?

Este debate se dividirá en seis bloques: cuatro temáticos con preguntas ciudadanas, que serán conducidos por varios colegas de la alianza periodística; un bloque de preguntas entre los candidatos y, al final, un cierre con diez preguntas rápidas de respuesta sí o no.

Mientras escuchan las propuestas, nuestras audiencias podrán elegir en esta página a la candidata que crean que mejor lo está haciendo y que podría representar a la coalición en las elecciones del otro año.

El espacio estará abierto por 24 horas para recibir las opiniones de la gente.

Las candidatas del Centro Democrático

María Fernanda Cabal: Es politóloga y senadora de la República por el partido Centro Democrático. En 2021 obtuvo la votación más alta alcanzada por una mujer para el Senado. Cuenta con una vasta experiencia en los sectores público y privado.

Paloma Valencia: Ha sido senadora durante tres periodos consecutivos. Es abogada y filósofa, y su trabajo legislativo lo ha direccionado hacia proyectos para la reactivación económica, la reducción de la pobreza y la inversión social.

Paola Holguín: Es comunicadora social y periodista. Ha trabajado como docente, conferencista, asesora de la Presidencia durante el gobierno Uribe, consultora de USAID y varios cargos políticos más.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antártida

"Hacia el corazón de la Tierra": el buque ARC Simón Bolívar se alista para su paso por el Canal de Panamá

Quemados con pólvora

Autoridades lograron encontrar a grupo de jóvenes que protagonizó accidentada batalla con bengalas en Antioquia

Abuso a menores

Mujer pagaba los servicios con el dinero que recibía de una red de explotación sexual de menores

Otras Noticias

Conciertos

Blessd anunció su próxima gira en Colombia: ciudades, fechas y más detalles

El cantante antioqueño sorprendió a sus fanáticos al anunciar su próxima gira que incluirá a varias ciudades del país.

Dólar

Cierre del dólar hoy en Colombia sorprende: fuerte subida este 9 de diciembre

El dólar cerró al alza este 9 de diciembre en Colombia y encendió las alertas del mercado. Conoce el precio final, la TRM y cómo cambió frente a días y meses anteriores.

Mundial de fútbol

Esto cuesta viajar a Miami para ver a Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

Francia

Dos de las mayores atracciones turísticas de Francia anunciaron alzas en la tarifa de entrada para extranjeros

Reforma a la Salud

Las dudas presupuestales alrededor de la reforma a la salud: ¿Tendrá luz verde en el Senado?