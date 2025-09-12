El debate de la gente | Estas son las propuestas de las precandidatas del Centro Democrático

El Debate de la Gente es un formato de Noticias RCN que busca acercar a la audiencia a las propuestas de los precandidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2026, todo enmarcado en la alianza informativa de Tribuna RCN.

El turno de hoy será para las tres precandidatas del Centro Democrático: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

¿Cómo se llevará a cabo el Debate de la Gente?

Este debate se dividirá en seis bloques: cuatro temáticos con preguntas ciudadanas, que serán conducidos por varios colegas de la alianza periodística; un bloque de preguntas entre los candidatos y, al final, un cierre con diez preguntas rápidas de respuesta sí o no.

Mientras escuchan las propuestas, nuestras audiencias podrán elegir en esta página a la candidata que crean que mejor lo está haciendo y que podría representar a la coalición en las elecciones del otro año.

El espacio estará abierto por 24 horas para recibir las opiniones de la gente.

Las candidatas del Centro Democrático

María Fernanda Cabal: Es politóloga y senadora de la República por el partido Centro Democrático. En 2021 obtuvo la votación más alta alcanzada por una mujer para el Senado. Cuenta con una vasta experiencia en los sectores público y privado.

Paloma Valencia: Ha sido senadora durante tres periodos consecutivos. Es abogada y filósofa, y su trabajo legislativo lo ha direccionado hacia proyectos para la reactivación económica, la reducción de la pobreza y la inversión social.

Paola Holguín: Es comunicadora social y periodista. Ha trabajado como docente, conferencista, asesora de la Presidencia durante el gobierno Uribe, consultora de USAID y varios cargos políticos más.