A lo que vinimos: Paloma Valencia tiene la fórmula para recuperar a La Guajira de la crisis

A lo que vinimos llegó a Riohacha, el extremo alto de Colombia. Durante una procesión por el Día de la Virgen de los Remedios, estuvo la precandidata del Centro Democrático y participante de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia.

Al hablar de La Guajira, sale el tema de la corrupción; específicamente la promesa de los carrotanques que terminó con el mayor escándalo del Gobierno actual. Miles esperaban tener agua, pero todo quedó en una esperanza perdida.

¿Cómo acabar con la corrupción en La Guajira?

¿Qué propone Valencia? Su respuesta fue clara y concisa. Afirmó que en Riohacha debe estar la tubería y traer el agua: “Ahí va a necesitar una atención para la población más pobre, un subsidio más alto. Por ejemplo, en las zonas limítrofes del mar tiene las plantas. Con un subsidio del 85%, ya puede tener eso funcionando”.

Lo primero es decirle a la gente que uno puede derrotar a los corruptos. Voten en contra de quienes compren el voto o contra quienes no hacen la tarea. Debemos tener más veedurías, la plata se cuida cuando la gente entiende que es de todos. Tiene que haber un presidente que dé ejemplo.

Poner en cintura al Bienestar Familiar

Valencia aseguró que tendrá un correo electrónico que ella revisará todo el tiempo y que buscará perseguir a los corruptos: “Cuando mete a los primeros (a la cárcel), la gente se desanima a robar”. Afirmó que habrá un equipo dedicado a eso.

Con respecto a la desnutrición, sostuvo que el ICBF se ha corrompido por la cantidad de recursos que maneja: “Hay que buscar formas mucho más eficientes y educación. La mamá debe saber qué necesita el niño. Debe haber disponibilidad de comida en el colegio, rancherías y todos los sitios”.

La sombrilla de Valencia causó sensación, debido a que tenía la foto de un burro y la palabra ‘uribestia’. Contó que es una forma de burlarse del matoneo que ha recibido el partido.