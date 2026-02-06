Productor de la última canción de Yeison Jiménez reveló el audio que le envió el artista antes del accidente

Este 5 de febrero, se estrenó la más reciente canción con la voz de Yeison Jiménez. Se trata del sencillo 'Dime que sí', de autoría de Georgy Parra en el marco de las sesiones 'GPS' de este reconocido productor en la música popular.

Tras este lanzamiento, Parra habló con medios de comunicación entregando detalles sobre lo que hay detrás de esta nueva producción que espera que logre ser un éxito en el país. Señaló que en su momento, estaba pensada para que saliera en junte con Jessi Uribe, pero Yeison la quiso para él solo.

En diálogo con Olímpica Stereo, aseguró que él la tenía desde hace casi 10 años, pero no había podido encontrar el artista ideal. Finalmente la hicieron junto a Yeison, dejándola lista antes de su trágico fallecimiento, por lo que para el videoclip tuvieron que hacer uso de la inteligencia artificial.

El último audio de Yeison Jiménez a Georgy Parra

El productor también habló con la emisora La Kalle, en donde reveló un audio inédito de Yeison Jiménez un día antes del fatal accidente aéreo en el municipio de Paipa, Boyacá. Si bien ya había mostrado la conversación, no se conocía el audio.

Yo tengo mucha mucha música Georgy, tengo muchos planes. Tengo la cabeza llena, hay que comenzar a ejecutar porque tengo mucha música, gloria a Dios. Ahí hay música por toneladas, perro.

A esto, Parra le respondió. "Que chimba, a romper este 2026", mientras que Yeison finalizó la conversación con un "Amén, rey", siendo la última vez que hablaron.

El buen debut de 'Dime que sí' de Yeison Jiménez

Tras el estreno de esta canción inédita, ya se posiciona entre las primeras posiciones de las tendencias en diferentes plataformas musicales. En Spotify se encuentra entre los mejores lanzamientos y la segunda más escuchada de la música popular, solo por detrás de su canción con Luis Alfonso, 'Destino final'.

La respuesta de los seguidores de Yeison Jiménez ayudó a que el cantante caldense siga haciendo historia, a pesar de que está a unos días de que se cumpla un mes desde su fallecimiento.