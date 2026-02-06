Imane Khelif, campeona olímpica en París 2024, responde a Trump: "No soy trans, soy una mujer"

La campeona olímpica argelina de boxeo Imane Khelif se refirió públicamente a las acusaciones sobre su género surgidas antes y después de los Juegos Olímpicos de París 2024, en una entrevista concedida al diario francés L’Équipe.

En sus declaraciones, la atleta de 26 años aseguró que no es transgénero y explicó que recurrió a un tratamiento hormonal para reducir su nivel de testosterona con fines competitivos.

Khelif afirmó: “Tengo hormonas femeninas. Y la gente no lo sabe, pero tomé tratamientos hormonales para bajar mi nivel de testosterona para las competiciones”. Según explicó, este proceso fue realizado bajo supervisión médica, con el acompañamiento de especialistas, antes del torneo de clasificación olímpica celebrado en Dakar.

Tratamiento hormonal, testosterona y condiciones genéticas

Durante la entrevista, la boxeadora confirmó que posee el gen SRY, ubicado en el cromosoma Y, y señaló que se trata de una condición natural. “Sí, y es natural”, indicó. Añadió que, para el torneo clasificatorio a París 2024, logró reducir su nivel de testosterona a cero, lo que le permitió competir y posteriormente ganar la medalla de oro en la categoría -66 kg.

La campeona olímpica subrayó que todo el proceso estuvo controlado por profesionales de la salud y que cuenta con un historial médico documentado. Tras su triunfo, Khelif quedó en el centro de una polémica mundial y fue objeto de ataques y desinformación que la señalaban falsamente como “un hombre que combate contra mujeres”.

Las acusaciones se intensificaron cuando diversas personalidades públicas, entre ellas Donald Trump, Elon Musk y J.K. Rowling, afirmaron que Khelif era una atleta transgénero. Frente a ello, la boxeadora fue enfática: “No soy trans, soy una chica. Me criaron como una chica, crecí como una chica, la gente de mi pueblo siempre me conoció como una chica”.

Pruebas genéticas y futuro olímpico rumbo a Los Ángeles 2028

Imane Khelif también se refirió a su objetivo de participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, para lo cual deberá someterse a una prueba genética impuesta por World Boxing, organismo reconocido por el Comité Olímpico Internacional. La boxeadora manifestó estar completamente dispuesta a cumplir con ese requisito.

“Para los próximos Juegos, si hay que pasar una prueba, me someteré. No tengo ningún problema con eso”, aseguró. Khelif explicó que ya había realizado pruebas similares anteriormente y que incluso contactó a World Boxing, enviando su historial médico y pruebas hormonales, aunque afirmó no haber recibido respuesta.

Finalmente, la campeona olímpica insistió en su transparencia frente a los organismos deportivos: “No me escondo, no me niego a las pruebas”. Con estas declaraciones, Khelif busca cerrar la controversia y reafirmar su legitimidad deportiva, respaldada por controles médicos y su historial competitivo.