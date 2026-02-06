No solo las personas, también los animales viven al límite en Córdoba por cuenta de las lluvias

Las lluvias continúan golpeando a las más de 20.000 familias damnificadas del departamento de Córdoba que, en lo que va de febrero, se han enfrentado a una situación meteorológica atípica.

Luego de que los ríos y quebradas de Montería y otros 16 municipios se desbordaran, las viviendas de miles de familias quedaron bajo el agua. “La situación”, decía una de las personas afectadas por la ola invernal a Noticias RCN, “es que ya no podemos estar en nuestras casas. Están llenas de agua. Estamos durmiendo en donde nos dan posada”.

Mientras las familias vigilan sus casas desde pequeñas embarcaciones e intentan salvar lo poco que el agua no ha arruinado, las autoridades avanzan, rápidamente, en el censo de damnificados y la cuantificación de los daños.

Animales en zonas rurales de Córdoba también necesitan ayuda:

Pero el drama no solo golpea a las personas del departamento, también los animales, sobre todo en zonas rurales, han estado al límite los últimos días por cuenta de las lluvias.

65.000 personas han sido afectadas por la ola invernal, pero el daño es incalculable al pensar en los miles de animales que quedaron atrapados en medio de las inundaciones.

“Los están llevando a otros lugares que están más secos, otras fincas que no estén bajo el agua. Es donde están trasladándolos”, explicó Enor de la Rosa, damnificado del corregimiento de Jaraquiel.

Las lluvias han transformado el paisaje y no es seguro que cesen en los próximos días:

Los campos en los que animales solían pastar se han convertido en pantanos e, incluso, en algunos casos, pequeños ríos.

Pero no es todo. Las familias que han sido sorprendidas por las inundaciones en medio de la noche se han visto forzadas a dejar atrás a sus animales de compañía o producción.

Los cultivos se perdieron bajo el agua, pero también parte del ganado, en un momento en el que buena parte de los cordobeses se encuentran aterrados por el terreno que, ssegún dicen, han ido ganando las culebras, y perdiendo el resto de los animales.